Reisorganisatie Sunweb annuleert alle vakantiereizen vanuit Nederland naar Spanje, het vasteland van Portugal en Cyprus. Dat doet de organisatie vanwege het aangepaste Nederlandse reisadvies voor de landen. Reizigers die vanuit België vertrekken, ondervinden geen impact van de beslissing.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde donderdag dat met ingang van vrijdag deze landen van geel naar oranje gaan, wat betekent dat alle niet-noodzakelijke reizen naar die gebieden worden afgeraden. Sunweb gaat alle betreffende reizen tot en met 30 juli omboeken of annuleren.

Voor Belgische reizigers is er geen impact, benadrukt woordvoerder Tim Van Den Bergh. 'Wij volgen de reisadviezen van de lokale landen. Voor Belgische klanten is er dus helemaal geen impact. Wel roepen we al onze reizigers op om de maatregelen ter plaatse op te volgen.'

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde donderdag dat met ingang van vrijdag deze landen van geel naar oranje gaan, wat betekent dat alle niet-noodzakelijke reizen naar die gebieden worden afgeraden. Sunweb gaat alle betreffende reizen tot en met 30 juli omboeken of annuleren. Voor Belgische reizigers is er geen impact, benadrukt woordvoerder Tim Van Den Bergh. 'Wij volgen de reisadviezen van de lokale landen. Voor Belgische klanten is er dus helemaal geen impact. Wel roepen we al onze reizigers op om de maatregelen ter plaatse op te volgen.'