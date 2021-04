Maandag zijn zo'n 189 Nederlanders vertrokken op een proefvlucht naar het Griekse eiland Rhodos. De all-inclusive vakantie moet volgens reisorganisator Sunweb 'een schat aan informatie' opleveren over hoe men veilig op vakantie kan in coronatijd.

De toeristen, gekozen uit maar liefst 25.000 aanmeldingen, verblijven acht dagen in het Hotel Mitsis Grand Beach. Ze mogen daar niet buiten het resort komen. De groep is met behulp van een notaris samengesteld, om een zo divers mogelijk publiek te krijgen waarin alle leeftijdsklassen vertegenwoordigd zijn. De vakantiegangers hebben ook een PCR-test en een sneltest achter de rug, vóór ze het vliegtuig opstapten. Bij terugkomst moeten ze in quarantaine. Tijdens hun verblijf op Rhodos moeten ze een vragenlijst invullen. Twee wetenschappers zullen ook hun gedrag analyseren.

Kennisopbouw

'Er wordt niet ingegrepen, het moet een natuurlijke situatie zijn om echt kennis op te bouwen', zegt de directeur van luchtvaartmaatschappij Transavia. De bedoeling van deze testvakantie is om informatie te krijgen over coronaveilige vakanties. 'Wij willen weten hoe we onze communicatie en acties kunnen verbeteren om de reis zo veilig en voor de toeristen zo prettig mogelijk te maken', luidde het maandag. Sunweb en Transavia zijn al jaren vaste partners en willen er na het rampzalige jaar 2020 alles aan doen om reizen weer mogelijk te maken. De resultaten gaan ze ook delen met andere spelers in de sector.

Belgisch experiment

Bij Sunweb is men voorstander van een soortgelijk initiatief in België. 'De ontwikkelingen rond de vaccins en de grote behoefte van de consument om weer op vakantie te kunnen gaan, geeft ons het vertrouwen dat er deze zomer weer gereisd zal kunnen worden. Hoe we dat voor alle partijen zo veilig mogelijk kunnen laten verlopen, is de opzet van deze vakantiepilot. Een soortgelijk experiment opzetten in België zal alleen maar voor nog meer inzichten zorgen, en daar zijn wij graag mee de initiatiefnemer van', klinkt het in een persbericht.

In België zijn niet-essentiële reizen voorlopig nog verboden, maar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zei zondag dat hij verwacht dat dat verbod vanaf 19 april zal opgeheven worden. Wel zouden er strenge controles komen op de naleving van de testplicht.

