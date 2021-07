Halverwege de zomer polst de Grote Coronastudie van de UAntwerpen naar de reiservaringen van de Belgen tijdens corona. De wetenschappers hebben ook een bijzondere interesse in alles wat met testen te maken heeft.

'Vooral dankzij de vaccinatiecampagne kon de maatschappij de voorbije weken stap voor stap heropenen', zegt professor Thomas Neyens (KU Leuven), een van de onderzoekers achter de bevraging. 'Maar we zijn helaas nog niet definitief verlost van het virus. De deltavariant zet zijn opmars verder. Daarom is het belangrijk om de situatie blijvend te monitoren. De Grote Coronastudie is een prima instrument om de gedragingen en de meningen van de mensen in kaart te brengen.'

De deelnemers beantwoorden deze week onder meer vragen over hun vakantie. Bent u reeds op reis geweest? Naar waar ging die reis? Vond u de regels duidelijk? Werden ze ter plaatse ook goed nageleefd? De wetenschappers vragen ook hoe deelnemers in aanraking kwamen met testen: werd u recent op corona getest? Waarom werd u getest en op welke manier gebeurde dat? De bevraging kan dinsdag online ingevuld worden tussen 10 en 22 uur. Op dinsdag 24 augustus staat de volgende vragenronde op de agenda.

De Grote Coronastudie, een bevraging van UAntwerpen met hulp van UHasselt, KU Leuven, ULB en FWO, gaat voortaan één keer per maand in plaats van tweewekelijks door.

