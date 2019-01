Stengere regels ingevoerd om Machu Picchu te bezoeken

De machtige stad Machu Picchu staat op de bucketlist van heel wat reizigers. De autoriteiten moeten dan ook dagelijks strijd leveren om de stroom toeristen in goede banen te leiden. Daarom gelden voortaan striktere regels voor een bezoek aan de citadel.

De Vlaming Dirk Joris en de Peruaanse Vicky runnen vanuit de Peruaanse hoofdstad Lima het reiskantoor Southamericaplanet. Ze bieden reizen en trekkings aan in Peru, Bolivia, Colombia, Patagonie en Ecuador aan en beschikken over een vergunning om de Inca Trail aan te bieden waarvoor ze aan strenge regels moeten voldoen.

Ze geven op hun website een overzicht van de de nieuwe regels die gelden om Machu Picchu te bezoeken. Nog niet alle maatregelen staan vast, maar deze veranderingen zijn zeker:

- Alle bezoekers moeten voortaan een vaste route volgen door de stad. Je komt aan de ene kant binnen en gaat er aan de andere kant weer uit. Ben je eenmaal door een uitgang gegaan, dan mag je niet terug naar binnen. Let op: in Machu Picchu zijn geen toiletten. Ga je naar buiten voor een toiletbezoek, dan kan je daarna niet terug de stad in.

- Er worden op vaste momenten kaarten verkocht en telkens met een maximaal aantal. Vooral de tickets die in de vroege ochtend worden aangeboden zijn populair en snel uitverkocht.

- Je bent verplicht de stad met een gids te bezoeken. Een tour duurt ongeveer 2,5 uur. Tot nu toe kon je een ochtend- of middagticket kopen. Nu mag je maximaal vier uur in de stad blijven, korter dan voorheen dus.

- Mensen die een Huayna Picchu ticket hebben, mogen langer blijven. Deze tickets worden driemaal per dag verkocht, telkens maximaal honderd tickets. Wil je naar Machu Picchu Montana wandelen, dan moet je twee tickets kopen omdat de route te lang is om binnen de maximale vier uur af te leggen. Ook wandelaars die de Inca Trail afleggen mogen maximaal vier uur in Machu Picchu blijven.

- Sinds 1 januari is al het wegwerpplastic verboden in Machu Picchu en alle andere nationale parken, culturele sites en musea in Peru. Het meenemen van plastic tassen, flesjes, rietjes is niet meer toegestaan.

- Een overzicht van de ticketprijzen vind je op de website Ticket Machu Picchu.

