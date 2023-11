Steeds meer toeristische bestemmingen mikken op digitale nomaden

Hoor jij de lokroep van Argentinië, Noorwegen, Thailand of Portugal en laat jouw baan afstandswerken toe? In meer dan vijftig landen kan je met een Digital Nomad Visum een tijdlang wonen en werken op je droombestemming.

Steeds meer toeristische bestemmingen bieden speciale visa aan voor ‘digitale nomaden’. Die term wordt sinds het begin van de jaren negentig gebruikt om een soort reis- en werkstijl te beschrijven die door computernetwerken en mobiele apparaten mogelijk wordt gemaakt.

Een digitale nomade gebruikt deze technologie om op afstand te kunnen werken en dus in een land naar keuze te verblijven. De regen beu of geen zin in de winter? Weet dan dat landen als Kaapverdië, Sri Lanka, Bermuda of Namibië Digital Nomad Visa (DNVs) aanbieden.

In totaal zijn er 54 landen die DNVs uitreiken. Op de helft van de bestemmingen kan je met zo’n visum minstens een jaar verblijven en voor 4 op de 5 bestemmingen zou een aanvraag binnen de maand geregeld moeten zijn.

Werken in de cloud

Ook al is het fenomeen al wat ouder, toch was het vooral de coronapandemie die de digitale nomade meer bekendheid gaf. Dat kwam omdat meer bestemmingen zich openstelden om zo’n avontuur mogelijk te maken. Sinds 2020 hebben veel landen immers – als een reactie op de reisbeperkingen door de pandemie – speciale visa voor digitale nomaden gecreëerd om de weggevallen inkomsten uit toerisme terug op te krikken.

Ook technologische ontwikkelingen zoals hogesnelheidsinternet, videoconferenties, platforms voor online samenwerking en cloud-oplossingen – eveneens op grote schaal gemeengoed geworden door de covid 19-crisis – hebben de bredere introductie van digitaal nomadisme mee mogelijk gemaakt. In de Verenigde Staten is het aantal digitale nomaden in 2022 bijvoorbeeld met 131 procent gestegen ten opzichte van 2019, tot een totaal van 17 miljoen mensen.

Uit een bevraging van de Wereld Toerisme-organisatie (UNWTO) blijkt dat dat mannelijke nomaden in de meerderheid zijn: 79 procent tegenover 20 procent vrouwen (1 procent van de ondervraagden wilde liever geen sexe opgeven).

Ze werken in verschillende sectoren zoals programmeren, digitale marketing en verkoop, gaming, cryptomunten, coaching, schrijven, grafische vormgeving of software. Een derde van alle nomaden werkt als freelancer of onafhankelijk zaakvoerder.

Visa in de lift

Van alle digitale nomaden die momenteel over de wereld verspreid zijn, heeft 52 procent een Amerikaans paspoort, 8 procent is Brit, 5 procent Russisch, 4 procent Canadees, 3 procent Duits en eenzelfde aantal bezit de Franse nationaliteit.

Volgens de UNWTO zijn de bestemmingen die DNVs aanbieden de afgelopen jaren sterk gestegen. Volgens de organisatie gaat die stijging hand in hand met een toename van het aantal digitale nomaden, waardoor meer landen op de trend willen inspelen. Voor de helft van de bestemmingen zijn de visa tegenwoordig minstens een jaar geldig.

Met een DNV kan je in een vreemd land wonen en tegelijk werken voor een werkgever of voor klanten in je vertrekland.

De UNWTO stelt dat digitale nomaden laten zien hoe werken er in de toekomst ook kan uitzien en ondersteunt landen die DNVs uitreiken omdat de organisatie gelooft in deze vorm van reizen als hefboom voor landen die erg aangewezen zijn op inkomsten uit toerisme. (IPS)