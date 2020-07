De aantrekkingskracht van streetart maakt dat elke Belgische stad intussen wel een graffititoer organiseert. Brussel, Charleroi, Antwerpen en Brussels Airport doen er nog een likje verf bovenop met vier grote graffitiwerken ter gelegenheid van de nationale feestdag.

Paul Dujardin, CEO van het Brusselse kunstencentrum Bozar, bedacht op vraag van koning Filip een project dat "via cultuur de geesten en de stad heropent". Zijn voorstel om vier reuzegrote graffiti's te plaatsen in evenveel steden werd positief ontvangen door het paleis.

Matthias Schoenaerts en Rinus Van de Velde

Dujardin vond al vier streetart-namen bereid om eraan mee te werken. Dema One pakt in Brussel, in het voetspoor van Christo, de gevel van het Paleis voor Schone Kunsten in. Zenith, alias acteur Matthias Schoenaerts, neemt in Antwerpen een blinde gevel van een provinciegebouw onder handen. Beeldend kunstenaar Rinus Van de Velde voorziet een werk in de aankomsthal van de luchthaven van Zaventem. El Nino 76 voorziet tot slot de financiëntoren in Charleroi van een kunstwerk.

