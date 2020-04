'Stay At Home Museum' beleeft vanavond zijn tweede première: een virtuele rondleiding langs de op één na grootste collectie ter wereld van meesterwerken van Bruegel.

Na 'Van Eyck, een optische revolutie' vorige week, vindt woensdagavond in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Brussel (KMSKB) de tweede première in het kader van het 'Stay At Home Museum' van Toerisme Vlaanderen plaats.

In het KMSKB hangt de op één na grootste collectie ter wereld van meesterwerken van Bruegel aan de muur. Museumdirecteur Michel Draguet zal de bezoekers virtueel rondleiden en nadien is er opnieuw een live vragenrondje.

Met 'Stay At Home Museum' brengt Toerisme Vlaanderen in samenwerking met zijn museumpartners het museum naar de huiskamer van de kunstliefhebbers in binnen- en buitenland, nu ze door de coronamaatregelen niet uit hun kot kunnen en de musea gesloten zijn.

Vorige week woensdag volgden ruim 6.000 mensen via Facebook de virtuele rondleiding van de tentoonstelling 'Van Eyck, een optische resolutie' in het Museum voor Schone Kunsten (MSK) in Gent. Na de première werd de rondleiding tot op vandaag nog eens 180.000 keer bekeken via de Facebook- en YouTube-kanalen van Toerisme Vlaanderen.

De premières volgen kan via www.facebook.com/flemishmasters. Op dit moment zijn er al zo'n 3.000 geïnteresseerden aangemeld voor de rondleiding van vanavond in het KMSKB.

Volgende week woensdag is het 'Stay At Home Museum' te gast in het Rubenshuis in Antwerpen.

