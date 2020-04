De eerste twee afleveringen van Stay At Home Museum hebben ruim 330.000 views gekregen op Facebook en YouTube. Met het project brengt Toerisme Vlaanderen in samenwerking met zijn museumpartners het museum naar de huiskamer van de kunstliefhebbers in binnen- en buitenland, nu ze door de coronamaatregelen niet uit hun kot kunnen en de musea gesloten zijn.

In de eerste twee afleveringen nam het Stay At Home Museum een vliegende start. Kunstliefhebbers uit 44 verschillende landen bekeken de rondleidingen over Van Eyck in het Museum voor Schone Kunsten in Gent en over Bruegel in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Brussel. Beide afleveringen op Facebook en YouTube kregen ruim 330.000 views in totaal. Ook de belangstelling van de nationale en internationale pers was zeer groot. De virtuele museumrondleidingen kregen aandacht in vijftig internationale media.

Daarom is er beslist om het project nog verder te zetten. Vanavond om 19u start de derde première met een rondleiding in het Rubenshuis in Antwerpen. Ben Van Beneden, directeur van het Rubenshuis, is de gids van dienst. Hij leidt zijn gasten virtueel rond in de woning waar Pieter Paul Rubens, de bekendste Vlaamse schilder in het buitenland, leefde en werkte. Daarna is er een live vragenrondje via Facebook.

Op woensdag 29 april is het Stay At Home Museum te gast in Oostende, de geboortestad van James Ensor. Mieke Mels, curator van Mu.ZEE, is dan de gids. Deze rondleiding zal ook extra toegankelijk gemaakt worden voor doven en slechthorenden.

Op woensdag 6 mei richt het Stay At Home Museum zich tot de jonge kunstliefhebbers, met een rondleiding door de kinderburgemeester van Mechelen. Camila Ladrón de Guevara Espindola (10) gidst de kijker door het Hof van Busleyden, een prachtig renaissance stadspaleis. De premières volgen kan via Facebook.

