Kamperen lijkt de ideale vakantieoplossing in deze onzekere tijden, maar wat als je het nog nooit hebt gedaan? Dan helpt Knack Weekend je op weg.

Landen die terug op slot gaan of opnieuw erg strenge coronaregels invoeren, kleurcodes die veranderen,... De coronacrisis blijft veel roet in het eten van menig vakantieganger strooien. Wie op zeker wil spelen, rekent voor zijn vakantie vandaag op de onzekerheid. En hoe kan je dat beter doen dan door te mikken op een kampeervakantie, waarin alle plannen last minute nog aangepast kunnen worden?

Het is die gedachtegang die heel wat mensen nu volgen, ook mensen die voorheen met geen stokken in een tent of huisje op wielen te krijgen waren, maar het in de tweede coronazomer tóch overwegen. Ben jij zo iemand? Dan is deze startersgids voor jou.

DE PLAATS: WAAR GA JE KAMPEREN?

De knoop doorhakken over waar de vakantie heen gaat, lijkt deze zomer moeilijker dan ooit. Is er geen rondwarend virus om rekening mee te houden, dan is het wel de minder weelderige zomer die lokaal roet in het eten kan strooien. Wij helpen je kiezen met enkele toegankelijke formules.

Glamping: kamperen met een gouden randje

Schrikt het idee dat enkel een stuk zelf opgezet textiel je scheidt van de buitenwereld je nog steeds af? Dan kan je,bij wijze van gewenning kiezen voor een glampvakantie, ofwel een luxueuze versie van de klassieke kampeervakantie. Je hoeft niet zelf in de weer met tentstokken en haringen, en de tenten of hutten waarin je verblijft, bieden meer comfort én weerstand tegen de natuurelementen.

Wij lijstten alvast enkele leuke adressen op.

Ultieme vrijheid: een huis op wielen

Jij wil je vakantiebestemming nog vijf minuten voor vertrek kunnen wijzigen? Dan zit je goed met een camper, ofwel een minihuisje op wielen. Weet wel dat je niet de enige bent die deze zomer naar die vorm van vrijheid snakt, en dat een camper huren via de klassieke kanalen wel eens een moeilijke en dure onderneming zou kunnen zijn. Een oplossing zou Camptoo kunnen zijn, een online platform waarop particulieren die een camper hebben, hun voertuig tegen een vergoeding ter beschikking stellen.

Een belevingsverslag lezen van een beginner op haar testrit door Nederland doe je hier.

Meer tips nodig om er met de camper op uit te gaan? Klik op de afbeelding. © UNSPLASH / VASILIOS MUSELIMIS

De plaats is de activiteit: logeren op een boerderij

Hoe mooi een kampeerplek ook is, het is vaak een uitvalsbasis voor fijne daguitstappen. Als je logeert op een boerderij kan dat zeker nog altijd, maar kan je ook met gemak een hele dag ter plaatse blijven en toch de grootste avonturen beleven. Een fijne organisatie die dat aanbiedt, is Boerenbed. Je slaapt op een echt bed in erg gerieflijke tenten waarin alle basics voorzien zijn en overdag stoot je vaak op een erg bereidwillige boer(in) die je met alle plezier mee op sleeptouw neemt. Een absolute aanrader met kinderen.

Extra low budget

Als je liever nog niet te veel geld spendeert aan iets waarvan je niet zeker bent of je het leuk zal vinden, kan je je licht eens opsteken op Campspace, een platform dat mensen met een grote tuin of ongebruikte weide koppelt aan kampeerlustigen. Bijkomende voordelen voor beginnende kampeerders is dat je op de gastheer of -vrouw na vaak alleen bent op dergelijke plekken, en dat je in je zoektocht kan filteren op 'accomodatie aanwezig', wat regelmatig betekent dat er een (luxueze) tent opgezet en wel op je wacht. Lees wel grondig de beschrijvingen, want elke plek is anders en biedt andere zaken aan.

Hoe dat er concreet kan uitzien? Wij testten een glamping plek uit aan de kust en schreven onze ervaringen hier neer. campspace.com

Vergelijkbaar is Welcome to my garden, dat plekjes bundelt waar je je tent mag opslaan in de tuin van particulieren, doorgaans zelfs helemaal gratis. Maar opgelet: hier zijn de voorzieningen ook vaak een stuk rudimentairder. Vaak kan je bijvoorbeeld enkel naar toilet wanneer de eigenaars zelf thuis zijn en is het voor de overige tijd behelpen. Ook zaken als een winkeltje of sanitair zijn standaard afwezig, wat deze kampeerervaring een pak avontuurlijker maakt dan de hierboven opgesomde mogelijkheden.

DE VALIES: WAT NEEM JE MEE?

Kamperen is een oefening in selecteren. Je wil immers niet te veel meenemen, want je moet het allemaal in een kleine tent of camper krijgen. Bovendien zal je merken dat je helemaal niet zoveel nodig hebt: in de natuur kijkt niemand op van een vlekje op je kleren. Kies tijdens het inpakken voor een tas met veel onderverdelingen, of maak zelf aparte zakjes en sorteer goed. Zo vis je dat paar sokken altijd snel uit je bagage.

We geven hier geen volledige inpaklijst mee, maar deze extraatjes die je niet noodzakelijk meeneemt op een andere soort vakantie zijn tijdens het kamperen wel absoluut onmisbaar:

Toiletpapier

Voldoende drinkwater, wanneer dat niet ter plaatse voorzien is

Drinkbussen voor tijdens tochten en nachten waarin het kraantje mijlenver weg lijkt

Zakmes

Zaklamp

Reservebatterijen en/of battery packs, inclusief opladers

Aansteker of lucifers

Kaarsen: veel gezelliger dan een zaklamp tijdens avondlijke uurtjes buiten

EHBO-kit, inclusief tekentang en anti-muggenspul

Waterdichte (rug)zakken

Een goed boek (hier tippen we heel wat titels die de moeite zijn) en gezelschapsspelletjes

Laarzen, of ander snel-aan-schoeisel dat tegen de ochtenddauw kan, altijd handig om bijvoorbeeld naar toilet te gaan

Dikke trui en lange broek, zelfs al ga je naar een zwoele bestemming. Je leeft nu eenmaal buiten tijdens het kamperen en 's nachts kan het altijd flink afkoelen.

Indien nodig: zaken om te koken. Een gasstelletje, potten, bestek...

Een basisassortiment kruiden

Lekkere drankjes en snacks voor de eerste momenten ter plekke, en ontbijt voor de eerste ochtend. De rest van je eten koop je idealiter op een lokaal marktje.

Nog wat meer tips? Ook deze attributen maken een kampeervakantie een stuk aangenamer

Vakjes en onderverdelingen zijn sleutelwoorden tijdens het inpakken voor een kampeervakantie © Getty

Heb je voor jouw formule van kamperen materiaal nodig zoals slaapzakken, matjes of een tent, maar wil je niet te veel geld spenderen aan spullen waarvan je nog niet weet of je ze nog eens van zolder zal halen? Vraag dan liever eerst aan vrienden en familie of je niets mag lenen van hen in plaats van je te laten overhalen goedkoop materiaal te kopen dat snel stuk zal gaan of kwalitatief minder goed is. Je wil je eerste kampeertrip toch niet laten vergallen door frustraties over het materiaal dat je bijhebt, of bijdragen aan de al omvangrijke afvalberg?

TER PLEKKE: WAT EET JE?

In principe kan je alles klaarmaken wat je wil als je kampeert, maar in de praktijk is het toch vaak handiger om te kiezen voor salades, eenpansgerechten of snel-klaarrecepten. Ook op vuur koken is een erg fijne manier om nog meer geaard te worden tijdens je kampeeruitje. Enkele suggesties:

Houd er tijdens je inkopen rekening mee als je geen koelkast (of frigobox met koelelementen) ter beschikking hebt op jouw kampeerplek. In dat geval koop je op voorhand beter geen bederfelijke producten zoals vlees en vis: een voedselvergiftiging kan je deze vakantie echt wel missen. Kies dus voor vegetarische gerechten of doe je inkopen zo laat mogelijk.

Empedrat: een Portugese salade van bonen en baccalau © Karakter Uitgevers

Om je eten op smaak te brengen, reken je op je van thuis meegebrachte kruidensetje. Ook wat minder typische smaakmakers kunnen het op de camping goed doen. Denk bijvoorbeeld aan wat kleine blokjes gebakken chorizo, een schep misopasta, zeewiervlokken of kappertjes. Ook leuk voor wie zich een beetje thuiswaant in de natuur en een goede gids bij heeft: zelf enkele smaakmakers verzamelen tijdens een wandeling in het groen. Waag je evenwel nooit aan wildplukken als je niet weet wat je aan het doen bent en eet nooit iets op als je niet honderd procent zeker bent van je determinatie.

Nog meer kookadvies verscheen eerder in het artikel kampeerkeuken voor beginners: vijf tips om mee uit te pakken.

VOORAF: MEER VOORBEREIDING AUB

Nog niet het gevoel dat je klaar bent voor je eerste kampeertrip? Dan geven we je hier enkele leestips die je zeker verderhelpen:

Camperfood & fijne plekken (Luster). In dit fijne boek inspireren Els Sirejacob en en Bram Debaenst je graag met de plekjes waar zij al geweest zijn en veel goede herinneringen aan hebben. Behalve tips en adresjes vertellen ze je bovendien wat voor lekkers je er allemaal kan vinden, en wat je daarmee kan koken in een camper.

(Luster). In dit fijne boek inspireren Els Sirejacob en en Bram Debaenst je graag met de plekjes waar zij al geweest zijn en veel goede herinneringen aan hebben. Behalve tips en adresjes vertellen ze je bovendien wat voor lekkers je er allemaal kan vinden, en wat je daarmee kan koken in een camper. The Rolling Home presents The Culture of Vanlife (Lannoo). Dit moet zowat de bijbel van het 'van life', ofwel erop uit trekken in een kampeerbusje, zijn. Het boek is een mooi geïllustreerde mengeling van concrete tips en avontuurlijke verhalen.

(Lannoo). Dit moet zowat de bijbel van het 'van life', ofwel erop uit trekken in een kampeerbusje, zijn. Het boek is een mooi geïllustreerde mengeling van concrete tips en avontuurlijke verhalen. Het boek voor ontdekkingsreizigers in België (Luster). De Dingenzoekers schrijven 255 pagina's vol ontdekkingswaardige plaatsen in ons eigen land, van mooie startplaatsen voor een kanotocht tot de gezelligste tuinen om in te kamperen. De ideale startgids in deze tijden dus.

