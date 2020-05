Spanje zal buitenlandse toeristen vanaf 1 juli niet langer verplichten om twee weken in quarantaine te gaan voor ze het land binnenkomen.

Dat maakte de Spaanse regering bekend, twee dagen nadat premier Pedro Sanchez had aangekondigd dat de grenzen voor het internationale toerisme zouden heropenen in juli.

De Spaanse regering verplicht sinds 15 mei alle Spanjaarden of buitenlanders die het land binnenkomen tot twee weken quarantaine. Op die manier wil ze importering van nieuwe besmettingen vermijden, nu de coronamaatregelen geleidelijk versoepelen.

De terugkeer van toeristen is cruciaal voor de op een na belangrijkste toeristische bestemming wereldwijd. De sector is goed voor twaalf procent van het bbp.

