De Spaanse regering werkt aan een toeristisch plan voor deze zomer. Een van de maatregelen die de regering overweegt is het sluiten van de grenzen voor toeristen uit het buitenland.

Spanje is het zwaarst door corona getroffen van alle Europese landen. De kans is klein dat de epidemie tegen de tijd dat het zomertoerisme normaal op gang komt, is verdwenen. Daarom werkt de Spaanse overheid nu al aan een toeristisch plan waarin met alle mogelijke scenario's rekening wordt gehouden. Dat schrijft de Spaanse krant ABC.

De regering werkt verschillende opties uit, afhankelijk van de manier waarop de pandemie zich de komende maanden zal ontwikkelen. Het meest stringente plan is dat de grenzen dichtgaan voor toeristen uit het buitenland. Dat zou meteen ook de grootste gevolgen hebben voor de Spaanse economie omdat toerisme daar een belangrijke bijdrage aan levert.

Geen onnodige risico's

Omgekeerd zouden Spanjaarden alleen naar het buitenland mogen reizen als ze een certificaat kunnen overhandigen waaruit blijkt dat ze gezond zijn. Alle maatregelen moeten erop gericht zijn om ervoor te zorgen dat er tijdens de zomermaanden geen onnodige risico's worden genomen die in september een tweede golf van het coronavirus zouden veroorzaken, zegt Lose Luis Abalos van het Ministerie van Transport aan ABC.

De overheid zou het toerisme in eigen land kunnen bevorderen door bijvoorbeeld de Paradors te steunen, maar er strikte voorwaarden aan te verbinden. Vanaf 26 april zou misschien een begin gemaakt kunnen worden met toestaan van het reizen met het openbaar vervoer binnen het eigen land. Reizigers zouden dan mondkapjes moeten dragen, maar zeventig procent van de kaartjes zou verkocht mogen worden, passagiers moeten afstand houden van elkaar en zich houden aan strenge hygiënemaatregelen.

De regering kijkt verder ook naar het beperken van grote groepen mensen op bepaalde plaatsen of bij evenementen. Zo'n plaats waar in de zomer massa's mensen bij elkaar komen is bijvoorbeeld het strand.

