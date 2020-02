De helft van de reizigers bij touroperator TUI kiest voor deze vaste waarde onder de zonbestemmingen.

Twee derde van de Spanje-reizigers vliegt naar de Canarische Eilanden, waar Tenerife - goed voor negentien procent van alle TUI-reizigers - al jarenlang de favoriete winterbestemming is.

Egypte is dit jaar de tweede populairste vliegbestemming en de grootste stijger. Dubbel zoveel reizigers trekken deze krokusvakantie naar de badplaatsen Hurghada en Sharm El Sheikh. Marokko, de Dominicaanse Republiek en Tunesië vervolledigen de top 5.

Het aantal skiërs blijft dit jaar stabiel bij TUI. Een op de twee skiliefhebbers kiest voor de Franse Alpen. Daarnaast zijn Oostenrijk en Zwitserland de sportieve topbestemmingen. Shortski, een verlengd weekend naar de sneeuw, wint anderzijds nog steeds aan populariteit. De TUI fly vluchten uit Antwerpen naar Innsbruck (Oostenrijk) en uit Brussel naar Kittila (Finland) zijn al enige tijd volgeboekt.

1.157 euro

Gemiddeld spendeert de reiziger 1.157 euro per persoon aan zijn krokusvakantie. Dit bedrag blijft volgens TUI stabiel door de jaren heen. De meest prijsgunstige regio's liggen langs de Middellandse Zee. Voor Tunesië betaal je het minst, gemiddeld 601 euro per persoon voor een week in all in.

Wie pas tevreden is met minimaal 25 graden moet verder en dus duurder reizen. Met 3.253 euro per persoon zijn de Malediven bij TUI de duurste bestemming, voor Mexico en Tanzania.

