Het Spaanse Hooggerechtshof heeft beslist dat het Marina Isla de Valdecañas resort met een viersterrenhotel, 185 villa's, golfbaan en jachthaven moet worden afgebroken omdat het gebouwd is in een beschermd Natura 2000-gebied.

De lokale overheid van de Spaanse regio Extremadura vond het een goed idee: de bouw van een luxe resort met zo'n 500 vrijstaande villa's, een golfbaan, jachthaven, aangelegd strand, zwembaden en restaurants op een kunstmatig schiereiland in het Valdecañas reservoir. Extremadurda is de armste regio in Spanje en de bestuurders hoopten met het resort meer toeristen en inkomsten te trekken. En dus gaven ze de projectontwikkelaars groen licht voor de bouw van het Marina Isla de Valdecañas.

Ecologen sloegen meteen alarm omdat het resort middenin een beschermd Natura 2000-gebied (een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden) en essentieel punt voor met name trekvogels aangelegd zou worden. Toch ging de bouw van start. Het op ongeveer 150 kilometer ten westen van Madrid gelegen vakantieoord werd snel populair onder de jetset uit de Spaanse hoofdstad en kreeg de bijnaam 'Marbella van de Extremadura'. Maar de mensen die zich bekommerden om de natuur en de vogels zaten ook niet stil. De Ecologistas en Acción spanden verschillende rechtszaken aan en daaruit volgde onder andere dat het aantal te bouwen villa's werd verlaagd.

Twee jaar geleden oordeelde het Hooggerechtshof van Extremadura dat het resort weliswaar niet gebouwd had mogen worden, maar dat het onmogelijk was om het af te breken, gezien de economische en sociale schade. De lokale overheid zou voor de kosten op moeten draaien en die zou neerkomen op ongeveer 34 miljoen euro voor het afbreken en dan nog eens 111 miljoen euro om de eigenaren van de villa's te compenseren. Die aansprakelijkheid vond het Gerechtshof te hoog. Het Hof gelastte daarom enkel het afbreken van villa's die nog in aanbouw waren.

Met die uitspraak heeft het landelijke Spaanse Hooggerechtshof nu korte metten gemaakt, schrijft El Pais. Het landelijke Hof vindt de aansprakelijkheid voor de lokale overheid niet te hoog, maar overeenkomen met de verantwoordelijkheid die die overheid draagt. Het resort moet verdwijnen en weer teruggegeven worden aan de natuur en de vogels waar het natuurgebied zo belangrijk voor is.

De lokale overheid heeft al aangekondigd zich niet bij de uitspraak neer te zullen leggen en een poging te wagen bij het Consitutionele Hof en desnoods bij de EU.

