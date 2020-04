In Spanje zal de regel om afstand te houden van anderen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan ook deze zomer gelden. Op de stranden zal dat niet anders zijn, waarschuwde de Spaanse minister van Toerisme Reyes Maroto zondag.

'Het is heel belangrijk dat de gezondheidsaanbevelingen nageleefd worden. We zullen moeten internaliseren wat we momenteel doen: handen wassen, sociale afstand... zelfs op de stranden', antwoordde de minister in de krant El Pais op de vraag of de toegang tot het strand beperkt zal worden deze zomer. 'Zolang we geen vaccin hebben zal niets zijn zoals ervoor. Bijeenkomsten zullen beperkt worden om de veiligheidsafstand te bewaren', ging ze verder.

Momenteel zijn de stranden in Spanje gesloten, als onderdeel van de strenge lockdownmaatregelen die nog tot minstens 25 april van kracht zullen zijn. Spanje is met bijna 17.000 doden een van de landen die het zwaarst getroffen zijn door de corona-epidemie.

Het land is wereldwijd de tweede toeristische bestemming. Vorig jaar ontving Spanje nog een recordaantal van 84 miljoen toeristen.

