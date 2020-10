Wie 'populair skioord' zegt, denkt al snel 'besmetting', maar gelukkig kunnen liefhebbers van de latten ook elders genieten: in de Alpen zijn er een aantal wintersportbestemmingen waar het heerlijk rustig skiën is.

Glijden met het hele gezin

Waar?Skiliefhebbers kennen de Tarentaise-vallei met populaire skigebieden als Méribel, Courchevel, Tignes en Les Arcs. Minder bekend is de naburige vallei, aan de grens met Italië. De valleien worden gescheiden door de vermaarde Col de l'Iseran, die Val d'Isère met Bonneval-sur-Arc verbindt, en het Parc national de la Vanoise, waar een aantal bedreigde diersoorten leven. Gezellige dorpjes, beschermd natuurgebied, een rijk historisch erfgoed, skistations op mensenmaat... dat is de Haute Maurienne Vanoise. Deze streek, die bestaat uit 17 dorpen en zes wintersportstations (Val Fréjus, La Norma, Aussois, Val Cenis, Bessans en Bonneval-sur-Arc), verrast met zijn authentieke en ongerepte karakter. Aussois is een van die charmante dorpjes, met gezellige winkeltjes en sympathieke restaurants. Aussois, een typisch bergdorp gelegen op een zuidgericht plateau op 1500 meter hoogte, ligt tussen twee diepe kloven en wordt gedomineerd door hoge Alpentoppen. Dankzij de nabijheid van het natuurpark leven er beschermde diersoorten als alpensteenbokken, gemzen, vale gieren, steenarenden en enkele lammergieren. Met of zonder verrekijker, als wandelaar haal je hier je hart op. Het skigebied van Aussois is een uitgelezen speelterrein voor liefhebbers van toerskiën, een discipline die in de lift zit dankzij de intense natuurbeleving - een uitgesproken troef van deze streek. Het is ook de ideale plek voor beginnende toerskiërs: de plaatselijke skischool organiseert er bij valavond groepsinitiaties, waar je de basistechnieken leert zonder de andere skiërs op de piste te hinderen. Er is een nieuwe bewegwijzerde route aangelegd, op 700 meter hoogte boven de sneeuwgrens. Aussois beschikt over het toeristische label 'Familie Plus', wat inhoudt dat het skigebied uitermate geschikt is voor gezinnen, met vijftig procent groene en blauwe pistes en de mogelijkheid voor beginners om van de top van de belangrijkste stoeltjeslift al skiënd terug te keren naar het skidorp. Maar ook liefhebbers van het snellere skiwerk komen aan hun trekken op de rode en zwarte pistes én op de fraaie offpiste trajecten. Bovendien kun je met een zesdaagse skipas ook een dag skiën in de andere zes stations van de Haute Maurienne Vanoise. Een bezoek aan het waterparkcenter Ô'soi, waar je wateryoga kunt beoefenen of wegdromen in een massagezetel. Je komt er als herboren buiten, helemaal klaar voor een nachtelijke sneeuwschoenentocht door het bos en langs besneeuwde alpenweides. Er is een route tot aan de bekende chalet Chantovent, een berghut in the middle of nowhere. Yannick en Marlène serveren er 'la matouille', een raclette op basis van Tomme de Savoie overgoten met witte wijn, een lokaal gerecht om vingers en duimen bij af te likken. Bovendien geniet je op het terras, net als tijdens de tocht zelf, van een fraai uitzicht op het verlichte dorp. Waar?We zijn op amper 25 kilometer van het drukke Albertville, maar hier heerst rust. Het prachtige massief van Beaufort heeft zijn traditie van kleinschaligheid weten te behouden, ver weg van het massatoerisme. Sinds de oprichting in 1947 trok het domein van Arêches-Beaufort resoluut de kaart van het ecotoerisme. Arêches-Beaufort was de eerste Franse gemeente die het nationaal charter voor duurzame toeristische ontwikkeling van de skigebieden ondertekende, met efficiënt afvalbeheer, energiebeheersing en bescherming van fauna en flora als aandachtspunten. Het resultaat? Een karakteristiek skigebied, tussen 1080 en 2300 meter hoogte, dat natuur, traditie en patrimonium met elkaar verenigt. De bezoekers genieten er van charmante en gastvrije dorpen met een prachtig zicht op de besneeuwde Alpentoppen. De trotse bewoners delen met alle plezier de rijkdom die deze streek te bieden heeft. De meesten onder hen combineren een reguliere job in het dorp met een toeristische activiteit in het hoogseizoen. Zo valt het weleens voor dat een skiër zomaar zijn skimonitor tegen het lijf loopt bij een bezoek aan een boerderij. Arêches-Beaufort is ideaal om te skiën met het hele gezin, maar ook de sportieve en toerskiërs komen er aan hun trekken. Het domein, dat zich uitstrekt over twee delen die met elkaar in verbinding staan, bestaat uit 29 pistes op 1300 meter hoogte. Dankzij de ligging aan de voet van de Mont Blanc is het een van de meest sneeuwzekere skigebieden van de Alpen. Naast alpineskiën leent het gebied zich ook tot andere vormen van sneeuwsport, langs de alpenweiden, in de bossen, tussen de typische chalets van Beaufortin en op de hoogste toppen van het skistation. Op het Plateau du Cuvy, dat ook voor niet-skiërs bereikbaar is met de skilift van de Grand-Mont, worden allerlei activiteiten voor kinderen georganiseerd: slee, BigAirBag, minitoertochten... Dit is de streek van de Beaufort, de heerlijke kaas met bloemige en fruitige aroma's in de zomer en een licht rokerige smaak in de winter. Het productieproces van deze 'Alpage' gebeurt ter plaatse: van de selectie van de koeienrassen, het melken en het rijpen tot de verkoop in de zuivelcoöperatieven. Een bezoek aan een coöperatieve met kelders waar honderden kaasbollen van 40 kilo liggen te rijpen is een must. Arêches-Beaufort, erkend als streek van kunst en geschiedenis van de hoge valleien van de Savoie, doet er alles aan om zijn architecturaal, natuurlijk en economisch erfgoed in de kijker te plaatsen. Zo kun je er wandelingen maken langs historisch waardevolle plaatsen, al dan niet begeleid door een gids. Waar?Op minder dan 900 kilometer rijden van Brussel ligt tussen de Italiaanse regio's Valle d'Aosta en Piemonte de majestueuze Monte Rosa, een berg die minder bekend is dan de Mont Blanc, maar met een hoogte van 4634 meter de tweede hoogste Alpentop vormt. Men zegt dat, als de tramontana blaast, je de reflectie van het licht van Milaan weerspiegeld ziet op de besneeuwde flanken van deze Monte Rosa. Met 180 kilometer pistes strekt het skidomein zich uit over drie valleien en verbindt het de dorpen Champoluc, Antagnod, Gressoney-Saint-Jean, Gressoney-La-Trinité en Alagna Valsesia. Deze authentieke dorpen wisten hun traditionele architectuur te behouden, met onder andere de verbluffende Walserhuizen. De balkons van die natuurstenen woningen werden destijds gebruikt voor het drogen van de tabaksbladeren die in de streek werden gekweekt. Het fraaie Monte Rosa-massief heeft zijn natuurpracht beter kunnen behouden dan zijn Franse tegenhanger en biedt eindeloze skimogelijkheden in fenomenale landschappen. Met toppen boven de 3300 meter en smalle valleien die het hele seizoen lang goede sneeuwkwaliteit bieden is Monte Rosa sowieso een voortreffelijk skigebied. Maar dankzij de fantastische offpiste mogelijkheden is dit gebied voor extreme skiërs, freeriders en andere liefhebbers van poedersneeuw een van de meest geliefde domeinen in en buiten Europa. Wees gerust: er zijn pistes voor alle niveaus en elk dorp beschikt over ervaren gidsen. Smalle passages en brede valleien met welluidende namen als le Couloir de l'Aigle, le Canyon de Leisch en la Vallée Perdue, bieden kilometerslange afdalingen in een spectaculair decor. Liefhebber van verse poedersneeuw en sterke sensaties? Dan is heliskiën misschien iets voor jou, vanaf de top van de Col du Lys (4200 m). Of neem de kabelbaan tot aan Punta Indren (3300 m), en laat van daaruit alle remmen los op een van de adembenemende freeride routes. Na een dag op de pistes is het beneden in de vallei tijd voor een bombardino, die heerlijke winterapero op basis van advocaat en koffie, bedekt met een toefje slagroom. Wedden dat je daarna extra geniet van de lokale gastronomie? Op de kaart staan allerlei heerlijke pasta's, vlees en charcuterie - de voortreffelijke tagliata van rund moet je zeker proeven. Waar?Deze kleine vallei ligt wat verscholen in het uiterste oosten van de Alpes-de-Haute-Provence. Door het gebied - een paradijs voor de watersportliefhebber - loopt de rivier Ubaye, die uitmondt in het meer van Serre-Ponçon. We zijn in het hooggebergte, maar de Alpen zijn hier zuidelijk gericht, waardoor het gebied het hele jaar door van een uitzonderlijk aantal uren zonneschijn geniet. Alpenreuzen, gletsjermeren, hoge valleien en de zon die vaak straalt aan een staalblauwe hemel, dat is het decor van de Ubaye. De troeven zijn legio: hooggelegen skistations, historische dorpen en bewegwijzerde routes waarlangs je sneeuwtochten maakt in een majestueus berglandschap. Bovendien is de natuur er ongerept: de vallei van de Ubaye vormt de toegangspoort tot het Nationaal park Mercantour. Er zijn drie wintersportstations: Espace Lumière met Pra Loup en Le Sauze, alsook het familiale station van Sainte-Anne. Voor liefhebbers van het Noords skiën zijn er twee gebieden met aangepaste pistes voor de traditionele en de skatingtechiek: Val d'Oronaye Larche en Saint-Paul-sur-Ubaye. Pra Loup, gelegen op een boomrijk plateau met adembenemend uitzicht over de vallei, biedt 180 kilometer pistes met variatie in landschappen, reliëf en hoogteverschillen. Een must is de nachtelijke skipiste, de langste van Europa. Skiërs kunnen de strijd met elkaar aangaan tijdens de vele nachtelijke skiraces die door het station worden georganiseerd. Last but not least wordt Pra Loup beschouwd als de hoofdstad van de snowscoot, een soort van kruising van snowboard en mountainbike op de sneeuw. Met dezelfde skipas kun je de domeinen Pra Loup en Le Sauze (en met Sainte-Anne als extraatje) met elkaar combineren. Le Sauze is op het eerste gezicht een bescheiden skigebied, maar heeft met 65 kilometer pistes van verschillende niveaus toch alle skiplezier te bieden. Sainte-Anne is het kleinste, en met een ligging van 1800 meter hoogte het hoogstgelegen van de stations, wat een grote sneeuwzekerheid biedt. Een aanrader is een bezoek aan de stad Barcelonnette, waar de Mexicaanse invloed opvalt in het straatbeeld. In de 19de eeuw trokken drieduizend inwoners naar Mexico om er fortuin te maken. Die ondernemers (handelaars, industriëlen en bankiers) smeedden een stevige band met hun adoptieland en dat liet, bij terugkeer, zijn sporen na op de architectuur, het straatbeeld en de plaatsnamen van hun thuisstad. Vooral de magnifieke villa's in Mexicaanse stijl met weelderige tuinen zijn een lust voor het oog. Enkele van die woningen kun je bezoeken en een ervan is omgevormd tot een museum. Ook in het culturele leven komt de band met Mexico nog altijd tot leven. Barcelonnette organiseert jaarlijks de Latino-Mexicaanse feesten en de Dag van de Doden.