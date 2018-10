Snelle trein tussen Mekka en Medina officieel ingehuldigd

De directe reizen tussen de twee metropolen, op een afstand van 450 kilometer van elkaar, zullen twee uur in beslag nemen. De Saoedische spoorwegmaatschappij rekent op een snelheid van 300 kilometer per uur en een capaciteit van 60 miljoen passagiers per jaar.

De hogesnelheidstrein Haramain, die gebouwd werd met een Spaans consortium, voorziet ook haltes in de kuststad Djedda en in Koning Abdullahstad. Koning Salman bin Abdoel Aziz al-Saoed huldigde de trein vorige maand al in en reisde toen tussen Djedda en Medina.

Het project moet de reis voor pelgrims vergemakkelijken tussen de voor moslims heilige steden van Saoedi-Arabië. Miljoenen moslims trekken elk jaar op bedevaart naar Saoedi-Arabië.