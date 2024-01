Smullen in Manilla: 5 eet- en drinkadressen die bewijzen dat de Filipijnse hoofdstad wél de moeite waard is

De Filipijnen staan vooral bekend om de vele eilanden en de prachtige stranden. Onterecht onbekend: hun eet- en drinkcultuur, die het beste van verschillende keukens combineert. De Filipijnse hoofdstad Manila is de perfecte uitvalsbasis om je helemaal onder te dompelen.

Manila heeft geen al te beste reputatie. Wie vooraf informatie opzoekt over de stad, leest zo’n beetje overal dat het plek is met weinig charme waar je je best zo snel mogelijk uit de voeten maakt. Dat klopt niet volledig. Achter de rommelige chaos valt heel wat schoonheid te ontdekken. Zeker wie houdt van lekker eten kan er zich dagenlang vermaken.

De afgelopen jaren is er in de Filippijnen een soort culinaire revolutie op gang gekomen met een sterke herwaardering voor de eigen keuken. Het resultaat daarvan proef je vooral in de hoofdstad: je vindt er steeds meer restaurants die lokale gerechten serveren op hoog niveau in een vaak prachtige setting. Wij trokken de stad in aan de hand van de tips van de Filipijns-Belgische chef Glen Ramaekers en de Filipijnse topchef Margarita Fores. Vijf adressen die de moeite waard zijn.

1- Lampara

Dit is een verborgen parel in een wat ruwere buurt van de stad. Op de kaart vind je een uitgebreide selectie aan traditionele gerechten à la dinakdakan en bulaklak in een modern jasje gestoken. Filipijnen houden van sharing dishes, dus idealiter bestel je hier gewoon een selectie gerechten die je met de hele tafel deelt. Je krijgt aparte kommetjes met tofu en azijn, zodat je naar eigen goeddunken de gerechten op smaak brengt. Ook dat is erg typisch voor dit land, waar eten gezien wordt als een samenwerking tussen de kok en de gast. Het personeel geeft uitstekend advies en ook de cocktails, die aangepast kunnen worden aan je voorkeur, zijn niet minder dan spectaculair.

5883 Enriquez Makati, 1210 Metro Manila



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

2- Toyo Eatery

Dit restaurant prijkt al een paar jaar in het populaire 50 best-overzicht en dat is niet geheel onterecht: het is een wereld op zich. Het interieur is strak en minimalistisch, maar oogt met dank aan de strategische lichtkeuze toch warm en gezellig. Dit is geen plek voor een snelle hap, want de enige keuze die je hier hebt is het tasting menu: een uitgebreid achtgangendiner waar Filipijnse klassiekers een verrassende twist krijgen. Ook de bijbehorende dranken, alcoholisch en non-alcoholisch, zijn het proeven waard. Reserveren vooraf is aan te raden.



2316 Chino Roces Avenue, Makati



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

3- Divisoria

Een beetje een buitenbeentje in dit lijstje, maar toch absoluut een stop waard: de gigantische Divisoria markt. Je vindt hier alles wat je hartje potentieel begeert, van kledij tot juwelen, meubels en souvenirs. Ook voor foodies is dit een waar paradijs. Trek gerust een paar uur uit om je ogen de kost te geven aan de honderden kraampjes op de grootste markt van de Filippijnen. Je ontdekt er onbekende ingrediënten en je kunt overal kleine gerechtjes proeven of toekijken hoe lokale koks hun kunsten illustreren. Het allerbeste kraampje volgens topchef Margarita Fores? Aling Cadian, waar ze de vis die je op de markt koopt op voortreffelijke wijze voor je neus bereiden.

Tondo, Manilla, 1012 Metro Manilla

4- Blind Pig

Manila heeft een zeer levendige speak easy-cultuur. Overal in de stad vind je verborgen bars, de ene al bekender dan de andere. Naar verluidt is Blind Pig de eerste van de Filippijnen en een trendsetter in z’n soort, al blijft de plek tot op heden een vrij goed bewaard geheim in het hart van Makati. Wat de plek dan wel aantrekkelijk maakt? De meesterlijke cocktails en barpersoneel dat gespecialiseerd is in unieke drankjes op maat, samengesteld met lokale ingrediënten. Je kan er ook kleine hapjes zoals truffelfrieten of charcuterie krijgen.

227 Salcedo, Legazpi Village, Manila, 1200

5- The Back Room

Opnieuw een speak-easy bar, deze keer eentje die verborgen ligt achter een boekenkast van het hotel Shangri-La The Fort. Binnenraken is niet altijd evident – wij moeten herhaaldelijk aandringen bij de portier – maar dat maakt de anticipatie alleen maar groter. De bar dompelt je onder in de sfeer van de roaring twenties, met bijpassend over the top interieur. Denk: fluweel, gedempte lichten en heel veel goud. Het aanbod aan sterkedrank is enorm uitgebreid en het personeel bereidt met de glimlach een cocktail op maat.

30th Street, corner 5th Ave, Taguig, 1634 Metro Manila



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De Filipijnse keuken in het kort

– De Filipijnse keuken is een smeltkroes van smaken, een restant van de vele koloniserende landen. Je proeft invloeden uit Spanje (arroz caldo), China, Maleisië en de Verenigde staten. Elk eiland heeft zo’n beetje z’n eigen smakenpallet.

– You hate it our you love it, maar sharing dishes komen heel veel voor in de Filippijnen. Vaak wordt er een soort standaardversie geserveerd, die je dan naar eigen believen onderdompelt in sojasaus of azijn, twee populaire smaakmakers die quasi standaard op tafel komen.

– De keuken in de Filippijnen is nog altijd sterk vleesgeoriënteerd. Traditionele gerechten zijn lechón, een gegrild varken en adobo, een stoofpotje op basis van azijn en soja. Dat laatste is zo’n beetje het onofficiële nationale gerecht.

– Rum is een vaste gast op zowat elke drankkaart in de Filipijnen en wordt beschouwd als de nationale drank van het land. De bekende Don Papa Rum, die ook bij ons te krijgen is, wordt bijvoorbeeld al vele jaren gedestilleerd op het Filipijnse eiland Negros.