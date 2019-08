Toegegeven, op reis gaan is de ideale gelegenheid voor een digitale detox. Toch kunnen deze tien apps het leven op vakantie eenvoudiger, vlotter, mooier of zelfs socialer maken.

Van hot naar her

Google Maps heeft waarschijnlijk al lang een plekje op je telefoon veroverd. De app is dan ook een handig hulpmiddel als je je wilt verplaatsen met de (huur)auto, het openbaar vervoer of de fiets. Maar ooit al eens van Citymapper gehoord? Die reisplannerapp gaat net dat tikkeltje verder. Ze combineert alle transportopties om de beste route te vinden, in realtime. Zo houdt de app in Brussel en Antwerpen ook rekening met deelfietsen van de stad, bijvoorbeeld. Verder kun je Citymapper nog gebruiken in grote steden als Amsterdam, Parijs, Londen en New York.

Ben jij iemand die voor je vertrekt nog snel tips vraagt aan vrienden om leuke adresjes te ontdekken? Of ben jij niet die persoon die op reis alle visitekaartjes verzamelt om ze daarna door te geven? In beide gevallen is Mapstr iets voor jou. De gebruiksvriendelijke app geeft je de mogelijkheid om al je favoriete koffiebars, musea, winkels, parken of zelfs plekjes middenin zee op te slaan op jouw persoonlijke kaart. Je voelt labels, notities en foto's toe aan je opgeslagen plaatsen en klaar is kees. Zo stel je in feite je eigen reisgids samen.

Voor wie op vakantie graag z'n wandelschoenen aantrekt, zal er een wereld opengaan met All Trails. Deze app bundelt ondertussen meer dan 75.000 gedetailleerde wandel- en fietsroutes waaruit je die tocht kan kiezen die beantwoordt aan jouw noden. Zo kom je in één oogopslag te weten of de route bijvoorbeeld hond-, rolstoel- of kindvriendelijk is, waar de hoogtepieken zich bevinden, en hoe de natuur onderweg eruitziet.

Van foto tot postkaart

Tegenwoordig zijn veel smartphonecamera's van zo'n goede kwaliteit, dat menig vakantieganger zijn fototoestel thuislaat. Bovendien hebben bijna alle social media-apps in navolging van Instagram een setje standaardfilters ter beschikking. Alleen zien die filters er al heel snel hetzelfde uit, terwijl we onze foto's net liever een persoonlijk karakter geven. Enter VSCO: in deze app kun je basic bewerkingen uitvoeren zoals contrast verhogen, het je foto bijsnijden, of de belichting aanpassen. Zo krijgen je foto's al snel een professionele look. Wil je toch liever een filter gebruiken? Deze app heeft de mooiste in huis.

Nu je een verzameling fraaie foto's hebt, kun je je verder creatief uitleven met Canva. Ook al ben je geen expert, met deze makkelijk hanteerbare app ontwerp je je eigen postkaart, fotocollage of poster. Je kiest uit meer dan 60.000 gratis sjablonen als vertrekpunt, en daarna personaliseer je naar believen. Je kan heel gemakkelijk citaten of tekst toevoegen aan foto's, het lettertype wijzigen en het formaat, de kleur, de afstand of de positie aanpassen. Wacht maar tot het thuisfront jouw ontwerp in zijn (digitale) postbus krijgt.

Als een echte local

Hoewel Google Translate niet altijd de meest correcte vertaling geeft, kan deze app een oplossing zijn om op reis te verduidelijken wat je bedoelt. Toch vergroot je de kans op een 'echt' contact als je je probeert uit te drukken in de taal van je gastland. Begin desnoods pas te oefenen in de wachtrij op de luchthaven, want met Duolingo krijg je de basis razendsnel onder de knie. Heb je echt de smaak te pakken, dan kun je een club aanmaken waarin je samen met anderen strijdt om de wekelijkse titel in de wacht te slepen.

Niet alleen met letters, maar ook met cijfers kan je jezelf best wat sympathieker - of net assertiever - opstellen. Wil je graag een fooi geven of ga je aan een onderhandeling beginnen? Check dan eerst even met Currency Converter, zodat je weer over welke bedragen je spreekt. Currency Converter is heel gemakkelijk in gebruik, en houdt rekening met realtime updates van de koersen. Zeker als je door meerdere landen reist, is deze app een handig hulpmiddel.

Zou je trouwens je reisbestemming kunnen aanduiden op een blinde kaart? Ken je de buurlanden en hun hoofdsteden? Met MAPS OF OUR WORLD kan je jezelf uitdagen voor geografische quizjes. De minimalistische app, ontwikkeld in samenwerking met leraren, (her)bestudeer je in een mum van tijd de landen van Europa, de gebergtes van Afrika, de rivieren van Noord-Amerika, de woestijnen van Azië. Met MAPS OF OUR WORLD vliegt de wachttijd in de rij, op de bus of in de trein zo voorbij.