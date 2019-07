Met wapperende haren op het voordek staan, de longen vullend met de zilte lucht, luisterend naar de geluiden van de zee. Reizen met de boot is een heerlijke manier om te onthaasten. Deze vijf verborgen parels laten je zelfs geen keuze: je ontdekt ze enkel over water.

Lavezzi-eilanden ofwel 'de Seychellen van de Middellandse Zee' © Getty

Lavezzi-eilanden (Frankrijk)

Azuurblauw water, parelwitte stranden, mysterieuze rotsinhammen. Het is niet voor niets dat de Lavezzi-eilanden tussen Corsica en Sardinie? 'de Seychellen van de Middellandse Zee' genoemd worden.

Van de hele eilandengroep is enkel I?le de Cavallo bewoond: op het autovrije eiland staat een handvol strandhuisjes en appartementen, en slechts één hotel. Voor veel Europeanen is Cavallo nog een goed bewaard geheim, maar naar verluidt hebben Beyoncé, Alicia Keys en Cathérine Deneuve hun handdoek er al uitgerold.

De overige eilanden van de Lavezzi-archipel zijn nog zo ongerept dat ze onder natuurbescherming staan. Alleen op het gelijknamige Lavezzi en Piana mag je aanmeren. Verwacht je aan weinig faciliteiten, maar des te meer paradijselijke flora en fauna.

Gale¨njak ofwel 'the Island of love' © Getty

Gales?njak (Kroatie?)

Gale¨njak is een klein eiland voor grote romantische zielen. Het hartvormige stukje land, 'the Island of love' genoemd, ligt in de Adriatische zee en maakt deel uit van Kroatië. Geen mens die er woont, en bijgevolg zijn er ook geen toeristische voorzieningen noch gebouwen.

Toch is de aantrekkingskracht van dit natuurkunstwerkje groot: menig bezoeker is er al ten huwelijk gevraagd. Het helderblauwe water van het Pasman-kanaal, de avontuurlijke rotsformaties en de wilde vegetatie maken het romantische plaatje compleet. Bovendien kan het eiland alleen bereikt worden per boot.

De parelwitte stranden van Skiathos © Getty

Sporaden (Griekenland)

De Sporaden is een eilandgroep dichtbij de oostkust van Griekenland bestaande uit Skiathos, Skopelos en Alonissos. Alle vier sieren ze de Egeïsche zee met prachtige stranden, schilderachtige krijtrotsen en een weelderige vegetatie. Skiathos is het drukste en meest bezochte eiland van de Sporaden omwille van de internationale luchthaven en meer dan vijftig parelwitte zandstranden.

Ook het toerisme op Skopelos, waar de film 'Mamma Mia' werd gedraaid, is behoorlijk aanwezig, maar het eiland is groter en een beetje robuuster. Behalve de mooie baaien geven de pijnboombossen en olijf-, fruit-, en amandelgaarden het eiland het karakter van een tableau.

Alonissos is met zijn kiezelstranden nog ruiger dan zijn buureilanden en trekt bijgevolg mensen die meer op zoek zijn naar een ongerept Grieks landschap. En ook hier werpt het zonlicht een betoverende glinstering over het blauwe water.

Skellig Michael, bekend van 'Star Wars' © Getty

Skellig Michael (Ierland)

Voor een onvergetelijke boottocht hoef je niet altijd naar het Zuiden te trekken. Ook in de noordelijke wateren vallen er schatten te ontdekken die alleen met de boot bereikbaar zijn. Skellig Michael voor de zuidwestkust van Ierland, bijvoorbeeld. Het ruige rotseiland, dat als een grillige tand uit de Atlantische Oceaan steekt, vergaarde enige beroemdheid door de film 'Star Wars Episode VII: The Awakening of Power', waarin het dient als schuilplaats van Luke Skywalker.

Het blijft een avontuur om er te komen, want zelfs als de zee er rustig bij ligt, is het niet helemaal veilig om aan te meren. Daarom moet je op voorhand je plaatsje reserveren. Op weg naar Skellig Michael passeer je ook het eiland 'Little Skellig' en heb je, afhankelijk van het tijdstip van de dag en het seizoen, de kans om papegaaiduikers te spotten.

De archipel, skärgård in het Zweeds, van Stockholm © Getty

Archipel van Stockholm (Zweden)

Voor een dagenlange boottocht van de ene pittoreske plek naar de andere, moet je in Scandinavië zijn. De archipel (in het Zweeds: skärgård) van Stockholm, de op een na grootste eilandengroep in de Oostzee, is zo'n betoverend gebied om doorheen te varen. Stockholm zelf is gebouwd op 14 eilanden, maar daaromheen liggen er zo'n 30.000. Slechts 150 daarvan zijn bewoond.

Richt de zeilen zeker richting Sando?n, een eiland met een nationaal park dat bestaat uit een met naaldbos begroeid duinlandschap. Zoals de naam al doet vermoeden, vind je er verlaten zandstranden met een heerlijk frisse zeebries.

Het idyllische eiland Uto? is ook de moeite waard om aan te meren. Hier is het stappen van steen naar steen, en soms van klimmen met handen en voeten, met een altijd adembenemend uitzicht als beloning.