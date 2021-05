Er zijn enkele wijzigingen doorgevoerd aan de kleurencodes voor reizen in Europa. Zo is Slovakije niet langer rood gekleurd, het land heeft nu code oranje. En in Portugal zijn de Azoren als laatste regio van rood naar oranje gegaan. Dat staat op de website info-coronavirus.be.

Na de paasvakantie werd het reisverbod vanuit België opgeheven. Niet-essentiële reizen blijven wel afgeraden. Wie terugkeert uit een rode zone, moet nog altijd twee testen laten afnemen en zeven dagen in quarantaine gaan. Stilaan kleurt de Europese kaart wat minder rood.

Behalve Slovakije en Portugal, zijn IJsland en Malta al langer volledig oranje gekleurd. In Griekenland is een reeks eilanden al langer oranje, en daar komt nu het schiereiland Peloponnesos bij. In Spanje worden Asturië en Ceuta bijkomend oranje gekleurd. En ook Frankrijk heeft een eerste oranje regio, al gaat het nog over een overzees departement: Mayotte (nabij Madagaskar). Anderzijds kleuren vanaf woensdag de Deense regio Noord-Jutland en het zuidoosten van Noorwegen weer rood.

Plaatselijke coronaregels

De wijzigingen zijn niet de spectaculairste voor het grote toerisme vanuit België, luidt het bij touroperator TUI. Bovendien hangt veel ook af van de plaatselijke coronaregels. Zo moeten toeristen die meer dan een week naar de Azoren willen trekken, zich ter plaatse nog eens laten testen. En dat zet toch een extra rem op de interesse, zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere.

Slovakije is dan weer een interessante bestemming voor autovakanties. De touroperator kijkt vooral uit naar het moment waarop delen van Italië en het Griekse eiland Kreta niet langer code rood zullen zijn.

