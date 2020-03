Alle skigebieden in de Oostenrijkse regio Tirol gaan vanaf maandag dicht, om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De skipistes gaan op het einde van het weekend al dicht, maar de hotels pas maandag. Zo hebben de gasten de kans om op een georganiseerde manier terug te keren.

'Dit was geen eenvoudige beslissing, maar we nemen onze verantwoordelijkheid voor alle Tirolers en iedereen die in Tirol verblijft', zei provinciegouverneur Guenther Platter in een mededeling.

In het winterseizoen van 2018-2019 kwamen 6,2 miljoen bezoekers naar Tirol, die samen bijna 1,8 miljard euro uitgaven aan toeristische accommodatie.

