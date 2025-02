Skiën naast lavastromen: uitbarsting van de Etna levert unieke beelden op

Unieke taferelen op het Italiaanse eiland Sicilië. De besneeuwde vulkaan Etna is uitgebarsten, waardoor de lava over de sneeuws stroomt. Wintersporters die momenteel ter plekke zijn, kunnen zich vergapen aan een bijzonder – en volledig ongevaarlijk – schouwspel van de natuur.

Paralel met een stroom lava de berg af sjezen: het lijkt wel een scenario uit een of andere superheldenfilm. Voor skiërs en langlaufers die momenteel in Sicilië vertoeven, is het al enkele dagen realiteit. De Etna, met z’n 3.327 meter hoogte de hoogste actieve vulkaan van Europa, laat weer van zich horen. De vulkaan braakt dikke wolken as en lava uit, die vanuit een spleet op 3.000 meter hoogte over de hellingen naar beneden storten. De omliggende dorpen bleven ongedeerd, net als de nieuwsgierige skiërs en langlaufers die het spektakel van dichtbij gingen bekijken.

Bekijk hieronder de beelden.



© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

De etna gezien van bovenaf © Getty Images

