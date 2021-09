Deze winter zal skiën in Oostenrijk opnieuw tot de mogelijkheden behoren, al zullen de liefhebbers van wintersporten zich wel aan een aantal maatregelen moeten houden. Zo zullen de kabelbanen enkel toegankelijk zijn voor personen die kunnen aantonen dat ze gevaccineerd, recent hersteld of negatief getest zijn. Dat heeft de Oostenrijkse regering maandag aangekondigd.

Er zullen in de liften geen afstandsregels of capaciteitsbeperkingen meer gelden, terwijl dat afgelopen seizoen nog wel het geval was. Daarom zal het voortaan verplicht zijn om FFP2-mondmasker te dragen. 'Ik ben ervan overtuigd dat met deze maatregelen een zorgeloos en veilig wintersportseizoen mogelijk zal zijn', verklaarde minister van Toerisme Elisabeth Köstinger. Als het aantal coronapatiënten op de afdelingen intensieve zorg stijgt, zullen de maatregelen echter verscherpen. Momenteel liggen zowat 200 COVID-patiënten op intensieve zorg in Oostenrijk. Indien dat aantal stijgt naar 300, dan zullen niet-gevaccineerden niet langer toegelaten worden in etablissementen waar de 'après-ski' wordt gevierd, verklaarde minister van Volksgezondheid Wolfgang Mückstein. Indien er meer dan 400 COVID-patiënten op intensieve liggen, zullen niet-gevaccineerden een negatieve PCR-test moeten kunnen voorleggen om kabelliften te gebruiken of restaurants en hotels te bezoeken. Voorlopig volstaat ook een negatieve sneltest. De populaire ski- en feestbestemming Ischgl in Oostenrijk was in 2020 een hotspot voor de verspreiding van het coronavirus. Vrijdag is een rechtszaak aangevat over de verspreiding van het virus vanuit het station in Tirol naar andere regio's aan het begin van de pandemie.

De eerste infecties werden er vastgesteld in maart 2020. Nabestaanden van mensen die overleden aan COVID-19 na een bezoek aan Ischgl proberen schadevergoeding te bekomen. Hun advocaten stellen dat de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz en de autoriteiten geen adequate maatregelen hebben genomen om de volksgezondheid te beschermen bij het begin van de pandemie. De Oostenrijkse staat verwerpt de aantijgingen en stelt dat de autoriteiten correct hebben opgetreden op basis van de informatie die op dat moment beschikbaar was.

Er zullen in de liften geen afstandsregels of capaciteitsbeperkingen meer gelden, terwijl dat afgelopen seizoen nog wel het geval was. Daarom zal het voortaan verplicht zijn om FFP2-mondmasker te dragen. 'Ik ben ervan overtuigd dat met deze maatregelen een zorgeloos en veilig wintersportseizoen mogelijk zal zijn', verklaarde minister van Toerisme Elisabeth Köstinger. Als het aantal coronapatiënten op de afdelingen intensieve zorg stijgt, zullen de maatregelen echter verscherpen. Momenteel liggen zowat 200 COVID-patiënten op intensieve zorg in Oostenrijk. Indien dat aantal stijgt naar 300, dan zullen niet-gevaccineerden niet langer toegelaten worden in etablissementen waar de 'après-ski' wordt gevierd, verklaarde minister van Volksgezondheid Wolfgang Mückstein. Indien er meer dan 400 COVID-patiënten op intensieve liggen, zullen niet-gevaccineerden een negatieve PCR-test moeten kunnen voorleggen om kabelliften te gebruiken of restaurants en hotels te bezoeken. Voorlopig volstaat ook een negatieve sneltest. De populaire ski- en feestbestemming Ischgl in Oostenrijk was in 2020 een hotspot voor de verspreiding van het coronavirus. Vrijdag is een rechtszaak aangevat over de verspreiding van het virus vanuit het station in Tirol naar andere regio's aan het begin van de pandemie. De eerste infecties werden er vastgesteld in maart 2020. Nabestaanden van mensen die overleden aan COVID-19 na een bezoek aan Ischgl proberen schadevergoeding te bekomen. Hun advocaten stellen dat de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz en de autoriteiten geen adequate maatregelen hebben genomen om de volksgezondheid te beschermen bij het begin van de pandemie. De Oostenrijkse staat verwerpt de aantijgingen en stelt dat de autoriteiten correct hebben opgetreden op basis van de informatie die op dat moment beschikbaar was.