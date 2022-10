V.S. verandert 650 seksistische plaatsnamen￼

Brussel mag dan wel de Annie Cordytunnel hebben, in de V.S. kregen onlangs maar liefst 650 bergen, rivieren en andere locaties minder racistische of seksistische plaatsnamen.

Veel Amerikaanse plaatsnamen bevatten immers het woord ‘squaw’. Die term is echter seksistisch en racistisch naar inheemse vrouwen toe. De plekken liggen vooral in het westen van de Verenigde Staten. Arizona doopte er 66 om en Californië veranderde nog ‘ns 70 seksistische plaatsnamen. Het gaat van onopvallende (genre East Lake) tot meer inheems klinkende nieuwe namen. Olympic Valley in Californië dankt haar naam dan weer aan de Olympische Winterspelen die er in 1960 doorgingen.

Staat zonder haat

Het initiatief ging uit van de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken. Deb Haaland is tevens de eerste inheemse vrouw op die functie. Zij wil openbare gronden en wateren toegankelijk en gastvrij houden, te beginnen met het verwijderen van racistische en denigrerende namen voor federale locaties. De Derogatory Geographic Names Task Force werkte maandenlang aan de lijst, in overleg met de gemeenschap. Die werd kortgeleden dus gepubliceerd op de website van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. De werkgroep blijft overigens bestaan, om nog meer beledigende, racistische of seksistische plaatsnamen uit de openbare ruimte te bannen.

Respectvol taalgebruik

In diezelfde denktrant doopte The North Face laatst trouwens ook z’n ‘Sherpa’-jas om. Die naam wordt beschouwd als culturele toe-eigening. Het merk wil op die manier respect uitdrukken voor de Nepalese Sherpa-bevolking. De lijn met fleece jassen wordt nu gewoon ‘high pile’ of hoogpolig genoemd.