Sea Life Blankenberge biedt momenteel onderdak aan vier babyzeehonden. De gestrande dieren worden er verzorgd tot ze voldoende kracht hebben om dan weer vrijgelaten te worden.

Sea Life Blankenberge krijgt tussen eind juni en half september wekelijks telefoontjes over aangespoelde zieke en gewonde zeehonden. Sinds begin juli heeft de opvang er al vier opgenomen. "Begin juli vonden we twee kleine vrouwelijke pups die hun moeder verloren hadden. Vooral de jongste welp had liefde en zorg nodig. Vorige week redden we twee andere kleine zeehonden die ziek waren. We leren hen nu zelf vis eten, zodat ze binnen een paar maanden weer de zee in kunnen", aldus Scott Hadley de Canadese trainer van het team. Sea Life Blankenberge is het enige centrum aan de Belgische kust dat zeehonden opvangt en redde er tot nu toe 531.

Sea Life Blankenberge krijgt tussen eind juni en half september wekelijks telefoontjes over aangespoelde zieke en gewonde zeehonden. Sinds begin juli heeft de opvang er al vier opgenomen. "Begin juli vonden we twee kleine vrouwelijke pups die hun moeder verloren hadden. Vooral de jongste welp had liefde en zorg nodig. Vorige week redden we twee andere kleine zeehonden die ziek waren. We leren hen nu zelf vis eten, zodat ze binnen een paar maanden weer de zee in kunnen", aldus Scott Hadley de Canadese trainer van het team. Sea Life Blankenberge is het enige centrum aan de Belgische kust dat zeehonden opvangt en redde er tot nu toe 531.