Schotse brouwerij lanceert biervlucht

Dronken op het vliegtuig zitten: het wordt normaal niet aangemoedigd. Daar wil de Schotse brouwerij Brewdog klaarblijkelijk verandering in brengen. Het bedrijf biedt binnenkort een acht uur durende vlucht van Londen naar het Amerikaanse Ohio aan. Klinkt niet speciaal, natuurlijk - ware het niet dat er tijdens deze vlucht bier voorzien is voor 240 gasten.

Bier tegen vliegangst

Wie last heeft van vliegangst, kan op deze vlucht waarschijnlijk de gedachten verzetten. Niet alleen krijgen passagiers een bierproeverij op een ongeziene hoogte, er wordt ook een diner voorzien geïnspireerd op de Brewdog-bieren, een aangepast entertainmentpakket op de zeteltelevisies en speciaal ontworpen cocktails.

De ervaring die Brewdog aanbiedt, houdt niet op na de landing. Na de vlucht trekken de vakantiegangers voor vier dagen naar de Amerikaanse vestiging van de brouwerij in Columbus. Deelnemers worden rondgeleid in de brouwerij, mogen de beste bars en restaurants van de stad bezoeken en wie nog een beetje meer geld op tafel legt, kan slapen in The Doghouse. Dat is een hotel genesteld in de brouwerij. Wakker worden met de geur van hop: een unieke ervaring, zo maakt het bedrijf zich sterk.

Al deze ervaringen zijn echter verre van goedkoop. Voor vier dagen inclusief vluchten, hotel en activiteiten zijn deelnemers 1.400 euro kwijt. Wie de rest van de reis in een privékamer wil doorbrengen, betaalt maar liefst 2.500 euro.