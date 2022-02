Eind december lanceerde hij al een pop-upversie van zijn webshop voor duurzame reisspullen, deze maand gaat Skolto officieel online. Reizen kan ook ecologisch, meent Sam De Bruyn, mits de nodige transparantie.

Mensen kennen je in de eerste plaats als radiostem, maar je werd de voorbije jaren ook een beroepsreiziger.

'Ik ben intussen al wel een tijdje bezig met mijn reisblog Håndbagage. Reizen is een van mijn belangrijkste bronnen om energie op te doen, het is altijd al een belangrijk deel van mijn leven geweest. Toen een paar fans van mijn blog opmerkten dat het gek was hoe vaak ik het vliegtuig nam, terwijl ik vaak bezig was over ecologie, ben ik beginnen na te denken hoe ik daarin mijn steentje kon bijdragen. We zijn steeds heel gefocust op de manier waarop we reizen, maar staan minder stil bij wat we ter plekke allemaal doen en gebruiken. Het hoeft geen schande te zijn om af en toe het vliegtuig te nemen als je op de een andere manier ecologisch verantwoord reist.'

Je antwoord is Skolto, een webshop met duurzame reisartikelen. Wat is het idee erachter?

'Het moeilijke aan het ecologische verhaal is dat dit voor iedereen iets anders betekent en vaak misbruikt wordt door merken en campagnes. Ik besloot daarom met een ecoscore te werken, waarbij ik telkens uitleg waarom een product die waarde kreeg. Aan de hand van die cijfers kun je dan zien hoever je zelf wilt gaan; Skolto is niet enkel voor extreme eco warriors. Een product kan bijvoorbeeld in China gemaakt zijn, maar dan wel uit bamboe. Het ene is een minpunt, het andere een pluspunt. Die transparantie is zeer belangrijk.'

Hoe groen zie jij de toekomst in?

'Als ik kijk naar hoe de pop-upshop het deed in december, geloof ik dat steeds meer mensen bezig zijn met ecologische alternatieven voor hun reizen, al begin je met een zaklamp op zonne-energie of een duurzame thermos waar een volledige fles wijn in past. (lacht) Zeker de jongere generaties zoeken alternatieven. Ook de toerismesector is zich gelukkig bewust van het probleem en zet hier hard op in. Als ik zie hoeveel nieuwe ecohotels er opduiken of duurzame vakanties zonder de natuur te schaden, gaan we zeker de goede richting uit.'

Mensen kennen je in de eerste plaats als radiostem, maar je werd de voorbije jaren ook een beroepsreiziger. 'Ik ben intussen al wel een tijdje bezig met mijn reisblog Håndbagage. Reizen is een van mijn belangrijkste bronnen om energie op te doen, het is altijd al een belangrijk deel van mijn leven geweest. Toen een paar fans van mijn blog opmerkten dat het gek was hoe vaak ik het vliegtuig nam, terwijl ik vaak bezig was over ecologie, ben ik beginnen na te denken hoe ik daarin mijn steentje kon bijdragen. We zijn steeds heel gefocust op de manier waarop we reizen, maar staan minder stil bij wat we ter plekke allemaal doen en gebruiken. Het hoeft geen schande te zijn om af en toe het vliegtuig te nemen als je op de een andere manier ecologisch verantwoord reist.' Je antwoord is Skolto, een webshop met duurzame reisartikelen. Wat is het idee erachter? 'Het moeilijke aan het ecologische verhaal is dat dit voor iedereen iets anders betekent en vaak misbruikt wordt door merken en campagnes. Ik besloot daarom met een ecoscore te werken, waarbij ik telkens uitleg waarom een product die waarde kreeg. Aan de hand van die cijfers kun je dan zien hoever je zelf wilt gaan; Skolto is niet enkel voor extreme eco warriors. Een product kan bijvoorbeeld in China gemaakt zijn, maar dan wel uit bamboe. Het ene is een minpunt, het andere een pluspunt. Die transparantie is zeer belangrijk.' Hoe groen zie jij de toekomst in? 'Als ik kijk naar hoe de pop-upshop het deed in december, geloof ik dat steeds meer mensen bezig zijn met ecologische alternatieven voor hun reizen, al begin je met een zaklamp op zonne-energie of een duurzame thermos waar een volledige fles wijn in past. (lacht) Zeker de jongere generaties zoeken alternatieven. Ook de toerismesector is zich gelukkig bewust van het probleem en zet hier hard op in. Als ik zie hoeveel nieuwe ecohotels er opduiken of duurzame vakanties zonder de natuur te schaden, gaan we zeker de goede richting uit.'