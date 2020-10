Er zal komende winter nog steeds een pak minder gevlogen worden door de coronapandemie.

De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair kondigde donderdag aan dat het zijn vluchtcapaciteit opnieuw zou verminderen in het licht van de coronaviruspandemie. Slechts veertig procent van de normaal geplande vluchten zal daadwerkelijk vertrekken.

De lagekostenmaatschappij voegt er in een verklaring nog aan toe dat de bases in Cork, Shannon en Toulouse sluiten voor het seizoen, van november tot maart.

