Lagekostenmaatschappij Ryanair schort alle vluchten naar Italië op vanaf zaterdag tot 8 april. Zo laat de luchtvaartmaatschappij dinsdag in een persmededeling weten.

Ryanair laat weten dat het alle vluchten van en naar Italië opschort. 'Dat is een gevolg van de beslissing van de Italiaanse regering om het hele land onder lockdown te plaatsen om de verspreiding van het Covid-19-virus te voorkomen', klinkt het. Van 11 maart tot middernacht op 8 april worden alle vluchten binnen Italië opgeschort en vanaf zaterdag 13 maart tot middernacht op 8 april worden alle internationale vluchten van en naar Italië opgeschort.

Ryanair zegt alle betrokken passagiers al te hebben verwittigd via e-mail. Wie vroeger naar huis wil, kan een gratis omboeking van zijn vlucht krijgen naar een vlucht voor middernacht op vrijdag 13 maart. Passagiers die getroffen worden door de maatregel, kunnen kiezen voor een volledige terugbetaling of het behouden van hun reiskrediet dat kan worden opgenomen voor een latere vlucht in de komende twaalf maanden.

