De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair hoopt dankzij het toenemend aantal vaccinaties tegen het einde van de zomer weer het grootste deel van haar vluchten te kunnen aanbieden.

Topman Michael O'Leary verwacht ongeveer de helft van het normale aantal vluchten midden dit jaar te kunnen aanbieden, een percentage dat in de periode juli-september zou moeten stijgen richting 80 procent. Dat heeft hij vandaag gezegd tijdens een teleconferentie.

De prognose is gebaseerd op de verwachting dat tegen de zomer een groot aandeel van de Europeanen ingeënt zal zijn met een coronavaccin. Ryanair biedt passagiers die nu een reis boeken, alvast de mogelijkheid om gratis om te boeken tot eind oktober.

Ryanair vervoerde in februari amper 500.000 mensen, 5 procent van het aantal reizigers in februari vorig jaar. Dat was de laatste maand voor de start van ingrijpende coronamaatregelen in Europa.

