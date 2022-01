De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair heeft de voorbije dagen de zowat 33.000 passagiers gemaild met een voorstel om hun in 2018 geannuleerde vlucht te compenseren. Dat zegt consumentenorganisatie Test Aankoop, die daar eerder een akkoord over sloot met Ryanair, donderdag.

Test Aankoop startte in juli 2019 een collectieve vordering tegen de Ierse lagekostenmaatschappij, omdat die weigerde gedupeerde passagiers terug te betalen. Het ging om zowat 33.000 reizigers van wie de vlucht was geschrapt of vertraagd door stakingsacties van Ryanair-werknemers op de luchthavens van Zaventem en Charleroi, op 25 en 26 juli, 10 augustus en 28 september 2018.

De twee partijen bereikten buiten het gerecht om een akkoord over een minnelijke schikking. Alle passagiers krijgen een compensatie in de vorm van een waardebon van 250 tot 400 euro, afhankelijk van de afstand van hun geannuleerde of vertraagde vlucht. De waardebon is vier jaar geldig, maar als hij na een jaar niet is gebruikt, kan hij worden ingeruild voor geld. 'De afgelopen dagen hebben de ongeveer 33.000 passagiers die werden getroffen door de annuleringen en vertragingen een mail ontvangen van Ryanair via het emailadres info@care.ryanair.com, waarbij hen de kans wordt geboden om de waardebon aan te vragen', zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.

'Wij nodigen hen uit om de door Ryanair voorgestelde procedure en die door Test Aankoop werd aanvaard, te volgen en ons op de hoogte te brengen van eventuele problemen die zich zouden voordoen.' De betrokkenen hebben drie maanden de tijd om op het aanbod voor een waardebon in te gaan. Ook andere 'aanvaardbare extra kosten' (herboeking, taxikosten, hotel ... ) die passagiers moesten maken, komen in aanmerking voor vergoeding, als ze rechtstreeks gelinkt zijn aan de geschrapte of vertraagde vlucht.

