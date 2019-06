Rum & rumba: de Cubaanse hoofdstad Havana bestaat 500 jaar

500 jaar wordt de Cubaanse hoofdstad en daarom trokken we in het zog van de Brusselse Magalie Raman, auteur van The 500 Hidden Secrets of Havana, door de stad. 'Havana staat niet stil. Ik zou hier wel duizend geheime plekken kunnen selecteren.'

Havana © Getty Images