'Rood toerisme': China krijgt een communistisch pretpark

Het themapark wordt gebouwd door Wanda Group, het bedrijf van zakenman en ontwikkelaar Wang Jianlin. Volgens de Chinese krant South Morning China Post investeert hij 12 miljard Chinese Yuan (1,5 miljard euro) in het project. Het park wordt opgetrokken in Yan'an, de wieg van de Volksrepubliek China. De openingsdatum is voorzien voor in de eerste helft van 2021, de honderdste verjaardag van de Chinese Communistische Partij.

Centrum van de revolutie

Yan'an is een plaats met een symbolische betekenis voor de Chinese communisten. De stad was het eindpunt van de Lange Mars in 1935 en wordt beschouwd als het centrum van de Chinese communistische revolutie. Het Yan'an themapark krijgt shoppingcenters, theaters, binnenspeeltuinen en hotels in de stijl van de jaren dertig toen in Yan'an het hoofdkwartier van de Communistische Partij was gevestigd.

Het attractiepark wil verdienen aan 'rood toerisme', ook wel revolutietoerisme genoemd. Vorig jaar bereikte rood toerisme 484 miljoen bezoekers op in totaal 436 historische sites die een belangrijke betekenis hebben in de geschiedenis van de Communistische Partij.

Rijkste man

'Wanda is toegewijd aan de geest van Yan'an en wil van deze plek een nieuw merk maken voor het rode toerisme', zei Wang in een verklaring. Volgens Forbes was de investeerder in 2017 de rijkste man van China. Wangs vader vocht nog mee in het Rode leger van Mao Zedong ten tijde van de revolutie.