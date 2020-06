Naar aanleiding van de River Cleanup worden vandaag op verschillende plaatsen in de wereld schoonmaakacties van rivieren georganiseerd. Door de coronacrisis moeten die acties kleinschalig gebeuren.

Volgens Thomas de Groote, oprichter van River Cleanup, belandt elk jaar 8 miljard kilogram afval in onze zeeën en oceanen. Zo'n 80 procent komt van rivieren. De Groote wil daarom het probleem dichter bij de bron aanpakken door het afval op te ruimen voordat het de zee kan bereiken.

Op 7 juni, aan de vooravond van World Ocean Day op 8 juni, vindt daarom opnieuw de River Cleanup plaats. Wegens de coronapandemie verloopt deze editie wel iets anders dan normaal. 'Er wordt gefocust op individuele acties waarbij één of twee personen op één locatie afval verzamelen', zegt de Groote.

Wereldwijde actie

Op de website van River Cleanup waren zaterdagmiddag al meer dan 230 acties in zes continenten geregisteerd. Van Miami tot Londen, Kaapstad, Moskou, Shenzhen, Tokio, Melbourne en Auckland zullen mensen zondag naar afval vissen. In België werden al meer dan zestig acties aangemeld. Al zal het hier niet bij de individuele acties op zondag blijven.

'Op 5 juli zijn er grotere clean ups gepland in Antwerpen, Namen en Brussel', legt de Groote uit. 'Zeker nu is het meer dan ooit nodig om plastic uit de natuur te houden. Door de crisis is er opnieuw veel meer plastic in omloop. Denk maar aan plastic verpakking van mondmaskers, wegwerpschorten en handschoenen.'

Vorig jaar ruimden zowat 5.000 deelnemers aan de River Cleanup in ons land 60 ton afval in en naast rivieren op.

Volgens Thomas de Groote, oprichter van River Cleanup, belandt elk jaar 8 miljard kilogram afval in onze zeeën en oceanen. Zo'n 80 procent komt van rivieren. De Groote wil daarom het probleem dichter bij de bron aanpakken door het afval op te ruimen voordat het de zee kan bereiken. Op 7 juni, aan de vooravond van World Ocean Day op 8 juni, vindt daarom opnieuw de River Cleanup plaats. Wegens de coronapandemie verloopt deze editie wel iets anders dan normaal. 'Er wordt gefocust op individuele acties waarbij één of twee personen op één locatie afval verzamelen', zegt de Groote. Op de website van River Cleanup waren zaterdagmiddag al meer dan 230 acties in zes continenten geregisteerd. Van Miami tot Londen, Kaapstad, Moskou, Shenzhen, Tokio, Melbourne en Auckland zullen mensen zondag naar afval vissen. In België werden al meer dan zestig acties aangemeld. Al zal het hier niet bij de individuele acties op zondag blijven. 'Op 5 juli zijn er grotere clean ups gepland in Antwerpen, Namen en Brussel', legt de Groote uit. 'Zeker nu is het meer dan ooit nodig om plastic uit de natuur te houden. Door de crisis is er opnieuw veel meer plastic in omloop. Denk maar aan plastic verpakking van mondmaskers, wegwerpschorten en handschoenen.' Vorig jaar ruimden zowat 5.000 deelnemers aan de River Cleanup in ons land 60 ton afval in en naast rivieren op.