In een Israëlisch dorp bij de Bijbelse Taborberg werden de resten van een 1300 jaar oude kerk opgegraven. Een belangrijke archeologische vondst, volgens de vorsers.

In het noorden van Israël zijn de restanten blootgelegd van een 1300 jaar oude kerk. Volgens de Israëlische Autoriteit van Oudheden werd de kerk ontdekt bij graafwerken voor de bouw van een speelplein in Kfar Kama. Het dorp ligt bij de Taborberg, waar in het Nieuwe Testament Jezus een lichtstralende gedaante aannam. Volgens de onderzoekers wijst deze archeologische vondst op het belang van het christelijke dorp.

De kerk heeft een oppervlakte van 12 op 36 meter met een ruime binnenplaats, een voorhal en centrale hal. De site onthult kleurrijke mozaïeken vloeren en aanpalend werden ook nog kamers gevonden, mogelijk van een klooster.

