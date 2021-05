Op de Spaanse eilandengroep de Balearen, met als grootste eiland Mallorca, zijn de coronamaatregelen versoepeld. Voor het eerst sinds maart mogen restaurants weer klanten binnen ontvangen.

De binnenruimtes van de restaurants mogen zeker tot 5 juni wel maar open tot 18.00 uur, voor de terrassen is dat 23.00 uur. De capaciteit is nog beperkt en er mogen maximaal vier mensen aan een tafel zitten.

Op de Balearen gelden nog andere coronamaatregelen. Zo is er een nachtklok (van middernacht tot 6.00 uur) en er is een mondmaskerplicht. Maar die geldt bijvoorbeeld niet op het strand.

De Balearen - met de eilanden Mallorca, Ibiza, Menorca en Formentera - zijn een van de Spaanse regio's die oranje gekleurd zijn voor Belgische vakantiegangers. Alleen wie terugkeert uit een rode zone, moet nog verplicht in quarantaine gaan en zich twee keer laten testen.

Sinds de paasvakantie is er geen reisverbod meer vanuit België, al worden niet-essentiële reizen nog altijd afgeraden.

De binnenruimtes van de restaurants mogen zeker tot 5 juni wel maar open tot 18.00 uur, voor de terrassen is dat 23.00 uur. De capaciteit is nog beperkt en er mogen maximaal vier mensen aan een tafel zitten. Op de Balearen gelden nog andere coronamaatregelen. Zo is er een nachtklok (van middernacht tot 6.00 uur) en er is een mondmaskerplicht. Maar die geldt bijvoorbeeld niet op het strand. De Balearen - met de eilanden Mallorca, Ibiza, Menorca en Formentera - zijn een van de Spaanse regio's die oranje gekleurd zijn voor Belgische vakantiegangers. Alleen wie terugkeert uit een rode zone, moet nog verplicht in quarantaine gaan en zich twee keer laten testen. Sinds de paasvakantie is er geen reisverbod meer vanuit België, al worden niet-essentiële reizen nog altijd afgeraden.