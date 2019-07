Het vooruitzicht om met kleine kinderen het vliegtuig te nemen, jaagt heel wat ouders stress aan. Terwijl een goede voorbereiding zoveel wonderen kan doen. Getuigenis vanuit de cabine: 'Meestal hebben de ouders meer vliegangst dan hun kroost.'

'Het is moeilijk te voorspellen hoe je kind zich zal gedragen op het vliegtuig. Die onzekerheid is de grootste zorg van veel ouders', weet Christine Carels, hoofdstewardess bij Brussels Airlines. In de 33 jaar dat Carels vliegt, heeft ze al duizenden kleine kinderen verwelkomd op het vliegtuig. 'Nog nooit ben ik voor een hopeloze situatie komen te staan,' vertelt ze. 'Sommige kinderen vragen wat meer energie dan andere, maar ik kan me geen enkele vlucht herinneren die onmogelijk was. Twaalf jaar geleden heb ik zelfs eens een bevalling meegemaakt op de vlucht van Kinshasa naar Brussel. Er was een dokter aan boord, de bevalling verliep vlot en we zijn met een passagier meer geland dan opgestegen. Als zelfs dat lukt, dan lukt alles met kinderen!'

Vliegangst

Een goede voorbereiding is goud waard als je met het gezin vliegt. Regel nummer één: vertrek ruim op tijd. Als de weg naar het vliegtuig relatief rustig verloopt, zullen kinderen ook kalmer zijn tijdens de vlucht. 'Vergeet niet dat kinderen al een heel traject hebben afgelegd op het moment dat het vliegtuig opstijgt', merkt Christine Carels op. 'Het vertrek van thuis, de files met de auto of de trein, het inchecken, het lange wachten,... Dat brengt vaak meer spanning met zich mee dan de vlucht zelf. Eenmaal aan boord, glijdt de stress van hen af.' Raar maar waar: meestal zijn kleine kinderen totaal niet bang om te vliegen. 'Dat is echt zelden het geval. Het zijn eerder hun ouders die last hebben van vliegangst,' lacht Carels.

Onderneemster Chitra Stern kan aardig meespreken over vliegen met kinderen. Ze richtte de Portugese familiehotelketen Martinhal op, waarvoor ze de wereld rondreist, en heeft zelf vier kinderen. 'Ik probeer altijd de nieuwsgierigheid over de reis aan te wakkeren op het vliegtuig. Waar gaan we naartoe? Wat gaan we daar zien en doen? Ik bereid alles voor met filmpjes, foto's en leuke verhalen', zegt ze. 'Het is een goede manier om je kind bezig te houden en tegelijk verhoog je het enthousiasme.'

Een balpen of papieren servet volstaan niet om een hele vlucht te vullen

Genoeg afleiding: dat is inderdaad de sleutel tot een vlekkeloze vlucht. Vergeet dus het speelgoed niet, want eens je op het krappe vliegtuig zit, moet je het zien te rooien met wat je hebt. Een balpen of papieren servet volstaan heus niet om een hele vlucht te vullen. 'Uit ervaring weet ik dat het een grote meerwaarde is om het lievelingsspeelgoed van je kroost mee te nemen', knikt Christine Carels. 'Probeer wel de speeltjes die muziek maken te vermijden, om de andere passagiers geen zenuwinzinking te bezorgen. (lacht)'

Hoe goed een kind zich ook kan bezighouden: als de oren beginnen te 'ploppen', is het gedaan met de pret. Heel wat kinderen ervaren druk op hun oren tijdens het opstijgen en het landen. Gelukkig kennen goede stewardessen de kneepjes van het vak. 'Doop watjes in heet water, stop ze in twee bekertjes en duw deze op de oren. Het zal de druk meteen doen verminderen,' zegt Carels. 'Geef je kind ook een snoepje waarop het kan kauwen, en geef je baby een flesje of de speen. Dat helpt om het drukverschil te verminderen tijdens de landing.'

. © Getty

Relaxstoel

Sommige ouders nemen wel heel drastische beslissingen als ze met hun gezin de lucht in gaan. Journalist Ian Mendes doet op Todaysparent.com zijn bijzondere strategie uit de doeken: 'Wanneer mijn vrouw en ik het vliegtuig nemen met onze dochtertjes, boeken we nooit vier stoelen naast elkaar. Eén van ons moet bij de meisjes blijven, de andere ouder mag neerploffen in de "relaxstoel" in een kindvrij paradijs elders in het vliegtuig. Wanneer het slecht gaat, wisselen we gewoon met elkaar. Als ik in de "relaxstoel" zit te dommelen en ik mijn kinderen hoor jammeren achterin het vliegtuig, zeg ik weleens tegen mijn buur: "Goh, sommige ouders hebben echt geen controle over hun kinderen."'

Blijft je kind ondanks alle voorzorgen maar jengelen of huilen? Negeer de zuchtende blikken van medepassagiers en weet dat je er niet alleen voor staat. 'De cabin crew is er voor alle passagiers, groot of klein,' benadrukt Christine Carels, die naast haar vlieguren ook trainingen geeft aan cabinepersoneel. 'Als het even niet meer gaat, dan nemen we de baby even over en stappen ermee door de gang. We hebben altijd speciale aandacht voor de kinderen. Ze mogen aan het raam zitten, ze krijgen een speelgoedje, alle beetjes helpen. Als de kinderen tevreden zijn, dan de ouders ook. Aarzel dus niet om de hulp in te roepen van het personeel, daar zijn we voor.'

Preboarden

De cabinechef raadt ook aan om maximaal gebruik te maken van de faciliteiten die luchtvaartmaatschappijen aan jonge ouders bieden. 'Bij Brussels Airlines krijgen families met kinderen jonger dan 5 jaar voorrang bij het boarden. Ze kunnen zich al rustig installeren op het vliegtuig nog voor de andere mensen toekomen, en krijgen intussen een woordje uitleg van de cabin crew. De kinderwagen mag tot aan de deur van het vliegtuig komen, daarna plaatsen wij deze in de bagageruimte.' Gouden tip: een draagdoek komt goed van pas als je moet overstappen. De kinderwagen krijg je immers pas terug op je eindbestemming.

Wat de handbagage betreft: pak zo licht mogelijk in, want je zal je handen al vol hebben. Onmisbare dingen zijn luiers, reservekleertjes, medicijnen, natte doekjes en antibacteriële gel. Je baby reist net als jij graag in comfortabele kleren. Wissel na het opstijgen zijn of haar schoentjes voor een extra paar sokjes en neem warme kledingstukken mee. Babyvoeding, melk, sapjes en babyvoeding zijn trouwens toegelaten op het vliegtuig, de crew kan deze aan boord opwarmen. Nog een extra tip, recht uit de praktijk: laat je trolley thuis als handbagage. 'Dat is gewoon niet zo handig als je met kinderen reist,' vindt Chitra Stern. 'Kies eerder voor een rugzak, om zo je handen vrij te hebben. Je verkleint bovendien de kans dat je je trolley in alle chaos ergens laat staan.'

Bang om de kleintjes in de luchthaven uit het oog te verliezen? Dan kan een GPS-tracker van pas komen, besluit de Portugese hoteleigenares. 'Er zijn eenvoudige exemplaren op de markt die je vastmaakt aan het kinderrugzakje of een broeklus. Misschien niet echt nodig, maar het zorgt wel voor gemoedsrust bij mama en papa. En je weet wat ze zeggen: relaxte ouders, relaxte kinderen.'