Reizigers die hun reis geannuleerd zagen door de coronamaatregelen, zullen na twaalf maanden een terugbetaling kunnen aanvragen. Dat heeft minister Nathalie Muylle vandaag aangekondigd in het Radio 2-programma 'De Inspecteur' en schrijft ook De Standaard. Eerder was het enkel mogelijk om die reis om te boeken.

Eind maart besliste minister van Consumentenzaken en Economie Nathalie Muylle (CD&V) dat de reissector een geannuleerde reis zou mogen vervangen door een voucher. Met die tegoedbon kunnen de gedupeerden een nieuwe reis boeken op een latere datum, voor hetzelfde bedrag. Compensatie in cash was niet mogelijk en reizigers moesten de voucher aanvaarden.

Dat leidde tot felle kritiek van consumentenorganisatie Test-Aankoop, zo schrijft De Standaard. Volgens de organisatie moet de optie bestaan om een reis terugbetaald te krijgen. Na de kritiek en overleg met de reissector heeft minister Muylle het besluit nu bijgestuurd.

Naar het voorbeeld van Frankrijk krijgen de betrokken reizigers toch de keuze tussen een voucher of een terugbetaling in cash. Een terugbetaling kan echter pas na twaalf maanden worden opgeëist, zo zei minister Muylle in het Radio 2-programma 'De Inspecteur'. De reisorganisator heeft dan 6 maanden om te betalen. In die twaalf maanden kan de voucher worden gebruikt.

