Spanje is niet meteen van plan de grens te openen voor toeristen. 'Ik hoop dat we de toeristische activiteiten eind juni opnieuw kunnen hervatten. Maar we kunnen geen buitenlanders binnenlaten als voor de Spaanse bevolking nog een avondklok geldt', zei minister van Transport José Luis Ábalos.

Italië, dat net zoals Spanje zwaar getroffen is door het coronavirus, kondigde eerder aan dat het vanaf 3 juni de grenzen voor toeristen opnieuw zal openen. Spanje is de maatregelen al geleidelijk aan aan het versoepelen. Maar premier Pedro Sánchez kondigde zaterdag nog aan dat hij de noodtoestand in het land met nog eens een maand wil verlengen. De noodtoestand zou normaal op 24 mei aflopen. De premier wil daar nog ongeveer een maand bijdoen, tot aan het einde van de versoepelingen.

Woensdag zal het parlement over die verlenging debatteren en stemmen. Pas eind juni, wanneer fase 3 van de versoepelingen ingaat, zullen de Spanjaarden normaal gezien ook hun provincie mogen verlaten. Volgens Ábalos moet de regering consequent zijn in de opening van de grenzen.

Proefproject

'We kunnen niet aan iemand of een familie uit Madrid zeggen dat ze niet naar hun vakantiewoning in Valencia mogen gaan en terwijl buitenlandse toeristen binnenlaten', zei hij op de Spaanse televisie. Hij bevestigde wel dat er een proefproject loopt om het toerisme op Spaanse eilanden opnieuw toe te laten 'om ervaring op te doen'.

In de meeste Spaanse provincies geldt fase 1 van de versoepelingsmaatregelen, maar in de zwaar getroffen regio's rond Madrid en Barcelona zijn nog zeker een week de alle lockdownmaatregelen van kracht. Een aantal Canarische eilanden zijn maandag dan weer fase 2 ingegaan. Spanje is met meer dan 27.500 overlijdens en 230.000 besmettingen een van de zwaarst getroffen landen.

Italië, dat net zoals Spanje zwaar getroffen is door het coronavirus, kondigde eerder aan dat het vanaf 3 juni de grenzen voor toeristen opnieuw zal openen. Spanje is de maatregelen al geleidelijk aan aan het versoepelen. Maar premier Pedro Sánchez kondigde zaterdag nog aan dat hij de noodtoestand in het land met nog eens een maand wil verlengen. De noodtoestand zou normaal op 24 mei aflopen. De premier wil daar nog ongeveer een maand bijdoen, tot aan het einde van de versoepelingen. Woensdag zal het parlement over die verlenging debatteren en stemmen. Pas eind juni, wanneer fase 3 van de versoepelingen ingaat, zullen de Spanjaarden normaal gezien ook hun provincie mogen verlaten. Volgens Ábalos moet de regering consequent zijn in de opening van de grenzen. 'We kunnen niet aan iemand of een familie uit Madrid zeggen dat ze niet naar hun vakantiewoning in Valencia mogen gaan en terwijl buitenlandse toeristen binnenlaten', zei hij op de Spaanse televisie. Hij bevestigde wel dat er een proefproject loopt om het toerisme op Spaanse eilanden opnieuw toe te laten 'om ervaring op te doen'. In de meeste Spaanse provincies geldt fase 1 van de versoepelingsmaatregelen, maar in de zwaar getroffen regio's rond Madrid en Barcelona zijn nog zeker een week de alle lockdownmaatregelen van kracht. Een aantal Canarische eilanden zijn maandag dan weer fase 2 ingegaan. Spanje is met meer dan 27.500 overlijdens en 230.000 besmettingen een van de zwaarst getroffen landen.