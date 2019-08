Vakantie staat meestal gelijk aan zorgeloze vrijheid, maar voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS) is die vrijheid net stresserend. Onverwacht geuren, geluiden en situaties kunnen een reis volledig verknallen. 'Op een druk strand in Spanje zal je mij nooit zien.'

Wakker worden zonder wekker en leven volgens het ritme van je eigen lichaam: voor de gemiddelde kantoorknechten is vakantie de ideale manier om aan de dagelijkse sleur te ontsnappen. Voor mensen met een autismespectrum is die afwisseling net beangstigend. Ook zij leren graag bij over andere landen en culturen, maar die nieuwsgierigheid gaat ter plekke vaak gepaard met stress omdat alles anders ruikt, proeft, klinkt en voelt. Toch hoeft dat niet per se problematisch te zijn, getuigen autisme-expert Sien Depoortere en ervaringsdeskundige Hendrik Mees (27).

...