WAT: Videodagboek van Anne Frank, lockdownexperte uit de vorige eeuw. Sinds begin april kun je op YouTube kijken naar filmpjes van Nederlands' bekendste onderduikster. "Mocht Anne Frank vandaag leven, dan zou ze niet lezen en schrijven, maar vloggen", klinkt het bij Het Anne Frank Huis, het museum dat vandaag gesloten is door de coronacrisis. Journaliste Natascha van Weezel en actrice Wies Fest schreven een nieuw script, gebaseerd op het beroemde dagboek, en de dertienjarige Luna Cruz Perez kruipt in de huid van Anne Frank. youtube.com/user/AnneFrank WAT: Podcast over reizen met verregaande gevolgen. In de podcast The Trip That Changed Me vertellen reizigers van overal ter wereld over die ene trip die hun leven veranderde. Alle afleveringen hebben één ding gemeen: de vertellers vinden op reis de moed om iets nieuws te starten. Ze geven later hun ontslag en stampen een start-up of nieuw project uit de grond. Zo vertelt de beroemde 'Instagramdichter' Atticus (meer dan 1 miljoen volgers) hoe een bezoek aan Parijs hem inspireerde tot zijn eerste gedicht. fulltimetravel.co/podcast, onder meer te beluisteren op Spotify en Apple Podcasts WAT: Reisdromen in magazineformaat. Zonder twijfel: Salt is het beste Nederlandstalige outdoormagazine. Vier keer per jaar publiceert een kleine, onafhankelijke redactie een prachtig blad met verhalen die je nergens anders leest, over avontuurlijk reizen, de natuur ontdekken, kamperen en buiten sporten. Zonder gloss, eerlijk, maar altijd met goede smaak. Op avontuur kunnen we vandaag jammer genoeg niet, maar dromen mag altijd. Op hun website kun je de nieuwe Salt bestellen (publicatie midden april), maar ook oude edities. En je vindt er een gratis poster van hun huisillustrator. Om je raam te versieren. De boodschap? Stay wild inside. getsalt.com, de poster download je op getsalt.com/public/downloads/2staywild.pdf