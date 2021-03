SOS Travel #Save or Sink, een vereniging van touroperators, reisorganisatoren en reisagenten, vraagt om de heropening van de grenzen voor niet-essentiële reizen vanaf april. 'Geef ons perspectief, geef ons een datum', klinkt het.

'Wij willen perspectief: als dat kan voor de horeca, dan ook voor de reissector', zegt Christel Somers, woordvoerder van SOS Travel #Save or Sink, en zaakvoerder van reisoperator Montana. SOS Travel #Save or Sink verzamelt meer dan vijfhonderd zelfstandigen en kmo's uit de reissector, waaronder touroperators, reisorganisatoren en -agenten.

De heropening van de grenzen voor niet-essentiële reizen is volgens SOS Travel #Save or Sink cruciaal, om tegoedbonnen van afgelaste reizen om te zetten in nieuwe boekingen en om het zomerseizoen voor een deel te redden. 'Als wij moeten wachten tot iedereen gevaccineerd is, dan blijft de reissector nog een heel tijd gesloten', aldus Somers.

Solidair

Zesentwintig touroperators onder hen beslisten begin februari om tot 1 april niet langer niet-essentiële reizen aan te bieden. Op dat moment gold er een verbod op niet-essentiële reizen tot 1 maart, maar toch wilden de touroperators een signaal geven van 'solidariteit en actieve medewerking richting politiek, virologen en consument'. Dat deden ze in samenwerking met de actiegroep SOS Travel #Save or Sink.

De groep breidde al snel uit tot 35 touroperators. Het plan was om vanaf april 'weer vakantiereizen in alle veiligheid en vertrouwen te kunnen laten doorgaan', klonk het bij de touroperators. Maar dat was buiten de federale regering gerekend, die op het Overlegcomité van 5 maart besliste om het verbod op niet-essentiële reizen onder voorbehoud aan te houden tot 18 april, de laatste dag van de paasvakantie. (Belga)

