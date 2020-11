In Antwerpen is het boek '111 plekken in Antwerpen die je gezien moet hebben' voorgesteld, een nieuwe toeristische gids van de Nederlandse uitgeverij Thoth.

Auteurs John Reinhard en Marleen Tutenel zijn weliswaar geen rasechte Antwerpenaars, maar trokken door de stad en gingen in gesprek met tal van stedelingen die hun kennis deelden. Het eerste exemplaar was bestemd voor burgemeester Bart De Wever (N-VA).

'111 plekken in Antwerpen die je gezien moet hebben' neemt de lezer mee naar alombekende toeristische trekpleisters zoals het Centraal Station, de Zoo, de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en tal van musea die Antwerpen rijk is. Er is echter ook oog voor meer verborgen pareltjes zoals het woningensemble De Vijf Werelddelen, de 'wandelende' Waterpoort op het Zuid en de Sint-Andrieskerk. Opvallend is dat ook heel wat horeca een plaats hebben gekregen in de lijst, zodat de toerist die er gebruik van maakt meteen ook de innerlijke mens kan versterken. Cafés als Den Engel en Quinten Matsijs, maar ook restaurants als Fiskeskur en May's en zelfs de Seef-brouwerij op het Eilandje.

'We hopen dat we een boeiend en veelzijdig beeld hebben geschetst van deze prachtige stad', zeggen Reinhard en Tutenel. In het voorwoord van het boek brengen de auteurs trouwens een ode aan De Strangers, de bekende Antwerpse band waarvan zanger Bob Van Staeyen uitgerekend dit weekend overleed. 'Moge ons boek over ons Antwerpen een klein eerbetoon aan deze begaafde Antwerpse zanger en gitarist zijn', aldus Reinhard.

'111 plekken in Antwerpen die je gezien moet hebben' kadert in een reeks van gelijknamige toeristische gidsen over steden in Vlaanderen en Nederland. Telkens gaat het om een mengeling van verhalen, wetenswaardigheden en foto's die bedoeld is voor zowel stads- en streekbewoners als toeristen.

