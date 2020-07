Vakantie in de natuur mag dan wel virus-veilig zijn, je kan ettelijke andere problemen tegenkomen op je pad. Je kunt geen enkele situatie bedenken waarin je onderweg verzeild kunt raken, of de beste manier om ermee om te gaan staat beschreven in het SAS Survival Handboek.

Hoe maak je een open haard in de buitenlucht? Welke planten, noten en paddenstoelen zijn eetbaar? Van welke dieren zijn de beten giftig? Hoe maak je een wigwam of een vlot? Wat moet je doen als je midden in de wildernis gewond raakt of ziek wordt? En hoe moet je je verdedigen wanneer je in een stad wordt overvallen?

© GF

Je kunt geen enkele situatie bedenken waarin je onderweg verzeild kunt raken, of de beste manier om ermee om te gaan staat beschreven in het SAS Survival Handboek. Het werd dan ook geschreven door John 'Lofty' Wiseman die 26 jaar diende bij de Britse Special Air Service (SAS). Het boek verscheen voor het eerst in 1986, maar wordt nog steeds uitgegeven door Kosmos, met waterdichte kaft.

Het boek is trouwens ook leuk om door te nemen wanneer je niet van plan bent een potentieel levensgevaarlijke reis te maken. Hoewel sommige beschreven technieken alleen bedoeld zijn voor levensbedreigende situaties en af en toe zelfs onwettig zijn, vind je ook genoeg handigheden die leuk zijn om thuis zelf uit te proberen of die nuttig zijn tijdens een wandeling. Zo lees je hoe je een houten vlot kunt bouwen of hoe je een katapult maakt, en leer je om aan de hand van de wolken te zien hoe het weer gaat evolueren. (MS)

John 'Lofty' Wiseman - SAS Survival Handboek - Overleven in het wild, op land, op zee en in de stad. Uitgeverij Kosmos. Prijs: 27,50 euro.

