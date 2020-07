Een op de drie Belgen heeft zijn buitenlandse reisplannen aangepast na recente berichten over de heropflakkering van het coronavirus. Dat blijkt uit de Grote Coronastudie van de UAntwerpen. Er wordt daarbij afgezien van vliegplannen of een andere bestemming gekozen.

27.500 mensen vulden dinsdag de vijftiende golf van de Grote Coronastudie in. De bevraging van de UAntwerpen in samenwerking met de UHasselt, de KU Leuven en de ULB, ging dieper in op de vakantieplannen van de Belgen.

Uit de eerste resultaten blijkt dat de heropflakkeringen op meerdere plekken in Europa impact hebben op de buitenlandse reisplannen van behoorlijk wat respondenten. Van de mensen die nog niet op reis geweest zijn deze zomer, geeft één op drie aan zijn of haar plannen te wijzigen op basis van de informatie van de voorbije week. Ze laten het vliegtuig links liggen of kiezen voor een andere bestemming. Een klein percentage is van plan de reis in te korten.

Mannen en jonge volwassenen tot 35 jaar zijn minder geneigd om hun reisplannen aan te passen.

Regels naleven in het buitenland

Eén respondent op vier trok al naar het buitenland. 'We vroegen hen onder meer naar hun perceptie over het naleven van de coronaregels op hun vakantiebestemming', zegt onderzoeker Thomas Neyens (UHasselt/KU Leuven). 'Volgens bijna 60 procent van de deelnemers worden de regels in Spanje veel beter nageleefd dan in België. Ook Duitsland en Italië scoren beter dan ons land, Frankrijk doet het gemiddeld. Nederland en Oostenrijk doen het, alvast in de perceptie, slechter dan België.'

Ook het thema van vaccinaties kwam aan bod. '87,3 procent zegt zich te willen laten vaccineren tegen het coronavirus', legt Jonas Crèvecoeur (KU Leuven) uit. '8 procent zegt dat misschien te laten doen, 4,7 procent zegt zich niet te zullen laten vaccineren. In vergelijking met andere vaccinaties voor volwassenen is de bereidwilligheid tot Covid-19-vaccinatie groot bij onze respondenten.'

