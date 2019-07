Reisfotograaf Pie Aerts: 'Mijn burn-out dwong me om te kiezen voor fotografie'

Mare Hotterbeekx Journalist & Chef Online

Een stresserende kantoorbaan inruilen voor een job als rondreizend fotograaf: voor velen is het een droom, voor Pie Aerts de realiteit. De Nederlander trok achttien maanden de wereld rond op zoek naar schoonheid en verstilling. Het resultaat van die reis is gebundeld in het boek 'Tales from the roads less traveled'.

Een berggorilla in Uganda die recht in de camera kijkt, de verlaten Namibwoestijn in Namibië of een idyllisch bospaadje in Chili: wie een blik werpt op het Instagram-account van Pie Aerts moet moeite doen om een vlaag van jaloezie te onderdrukken. Zijn foto's stralen een soort rust uit die bijna buitenaards lijkt in onze jachtige maatschappij. Een toevallige stijlkeuze? Niet helemaal.

...

