Als de winkels op 11 mei open zouden mogen, zullen de meeste reisbureaus toch hun deuren nog gesloten laten. 'We moeten eerst zicht hebben op wat we kunnen verkopen', zegt Koen van den Bosch van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.

Zelfs als winkels weer open zouden mogen op 11 mei, zullen mensen met reisdromen dus hoogstwaarschijnlijk nog niet terecht kunnen in een reisbureau. 'Het is zinloos om een winkel open te doen zonder aanbod', klinkt het. Volgens Van den Bosch mikken de meeste kantoren op een opening vanaf 1 juni. Volgens het exitplan van de regering zouden buitenlandse reizen ten vroegste vanaf 8 juni weer mogelijk worden. 'We zien nu eindelijk ook wat bewegen op Europees niveau. Er liggen een aantal voorstellen op tafel', aldus de topman van de VVR.

Voor de meer dan 100 kantoren van Tui, de grootste reisgroep in ons land, komt 11 mei ook te vroeg. De voorbereidingen zullen dan niet klaar zijn, zegt woordvoerder Piet Demeyere. Klanten kunnen volgens hem even goed geholpen worden via chat of telefoon. Tui schuift nog geen datum naar voren voor een herstart van de kantoren. De sector blijft ondertussen extra overheidssteun vragen. Zo herhaalt Van den Bosch zijn vraag om de regeling voor tijdelijke werkloosheid voor de reissector te verlengen tot volgend jaar. De sector zal immers niet meteen herstellen van de coronacrisis en maar een fractie van zijn verkoop overhouden in vergelijking met vorig jaar.

Ook vindt Van den Bosch dat de afspraak met minister van Economie Nathalie Muylle dat consumenten 'terugbetaald' mogen worden met een voucher, zou moeten worden verlengd tot na de zomer. Voorlopig geldt die regeling maar tot 20 juni. Over veel geboekte zomerreizen naar verre oorden, zoals Turkije, Marokko of Latijns-Amerika, blijft nog onzekerheid bestaan. (Belga)

