Reisblogster wil milieu beschermen tegen toeristen

Het is waarschijnlijk het favoriete onderwerp op Instagram: reizen. Wie een vakantie neemt, trekt dan ook liefst foto's om het thuisfront jaloers te maken. Maar veel van deze kiekjes zijn ook slecht voor het milieu en daar wil reisblogster Elisabeth Brentano iets aan doen.

Het is voor mensen steeds eenvoudiger geworden om naar exotische oorden te trekken. We willen deze spectaculaire avonturen dan ook delen met vrienden en daarvoor betaalt de natuur een prijs.

Reisblogster Elisabeth Brentano is het niet eens met hoe ver toeristen willen gaan voor die perfecte foto en lanceert daarom een petitie om een verandering teweeg te brengen. In haar petitie spreekt Brentano onder andere over de grote hoeveelheid afval, vuurtjes die worden aangestoken en het betreden van beschermde natuurgebieden.

Illegaliteit inspireert

Niet alleen die acties zelf hebben negatieve gevolgen, ook de verspreiding ervan baart de blogster zorgen. Terwijl we vroeger een filmrolletje afdrukten en in ons fotoalbum plakten, kunnen we nu beelden met heel de wereld delen. Als je dan iets illegaal doet, kunnen anderen er inspiratie uit halen.

Brentano wil niet alleen de fotografen bewust maken van dit probleem, maar ook de platformen waarop de beelden worden gedeeld. 'Sociale mediums zouden een systeem kunnen maken waar gebruikers overtredingen kunnen melden, waarna de foto's verwijderd worden. Deze gegevens zouden ook verzameld moeten worden in een databank, zodat merken ervoor kunnen kiezen niet meer te werken met bepaalde influencers.'

Met de petitie wil ze 15.000 handtekeningen inzamelen en dat lijkt haar aardig te lukken. Momenteel hebben al 13.000 mensen de lijst ondertekend.