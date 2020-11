De kaart van Europa kleurt bijna helemaal rood wat de reisadviezen betreft.

Dat geldt voor Griekenland en Italië, beide landen kleuren nu over het volledige territorium rood, terwijl er voordien nog oranje zones waren. In Duitsland kleuren nu ook Brandenburg, Hannover, Hessen, Thüringen en Leipzig rood. In Denemarken is de regio Zealand rood geworden, in Spanje het toeristische Alicante, maar ook Castéllon, de autonome regio Valencia en Lugo in Galicië. Voor Frankrijk is er La Réunion bijgekomen en in Italië de regio Calabrië in het zuiden. Voor de Baltische staat Letland is het hele grondgebied nu rood verklaard.

Reizigers die uit rode gebieden terugkeren moeten een 'Passagier Lokalisatie Formulier' (PLF) invullen, wanneer ze daar langer dan 48 uur verbleven hebben. Sinds 1 oktober 2020 wordt aan reizigers die terugkeren uit het buitenland gevraagd om een 'zelfevaluatie vragenlijst' in te vullen over hun reis- en / of verblijfsomstandigheden in het buitenland, ongeacht de zone (s) waar ze van terugkeren.

