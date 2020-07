Of je nu op vertrekken staat of het liever bij bladeren houdt: een mooi reisboek is altijd een leuke aanwinst. Daarom: vijf keer nieuw droomvoer, vers van de pers.

111 keer Gent

Van de Blauwe Vogels van Maeterlinck, de wijngaard bij de Sint-Pietersabdij en de schilderachtige Leie tot neuzekes, frieten en streekbieren: Robert Declerck en Dirk Heyndrickx wijzen de weg naar 111 bijzondere plekken voor je staycation in Gent.

© Thoth & EPO

Robert Declerck en Dirk Heyndrickx, 111 bijzondere plekken in Gent, €16,95, Thoth & EPO Distributie

Omwegtoerisme

Reisplatform Wander-lust verzamelde dan weer bijzondere plekken over de hele wereld die je waarschijnlijk nog niet kent. Verschillende nationale en internationale fotografen, reisjournalisten, bekende Nederlanders en Belgische delen hierin hun tips, van prachtige natuur, onbekende eilanden tot slaap- en eetplekken.

© Veen Bosch & Keuning

Elke Salverda en Sarah Reinhoudt, Off the BeatenTrack, € 22,50, Veen Bosch & Keuning België

Douliou douliou douliou Saint-Tropez

De beruchte badstad aan de Franse rivièra kreeg een eigen boek, geïnspireerd door de vele verhalen over het toevluchtsoord voor bekende schrijvers, filmmakers en filmsterren. St. Tropez Soleil, een editie uit de Assouline Classics Collection, leidt ons door het legendarische verleden en exclusieve heden, doorspekt met heel wat namedropping.

© Assouline

Simon Liberati, Assouline Classics Collection St. Tropez Soleil, Assouline, € 95

Geïllustreerde anticipatie

De mooie Louis Vuitton Travel Book-serie laat gerenommeerde kunstenaars en veelbelovende jonge talenten verhalen illustreren over de steden en landen die ze hebben bezocht, met aandacht voor de specifieke architectuur en sfeer van de plaats. Recent werden Marokko, St.Petersburg en Barcelona toegevoegd aan de reeks. Online kan je ook filmpjes bekijken bij de boekcollectie.

© Louis Vuitton

Louis Vuitton Travel Book, € 49,99

Waterlanders

Van de perfecte baaien van de Malediven, het kleine kloostereiland aan het Italiaanse Lago d'Orta of een chocoladetour door de Caraiben: dit boek bundelt 25 droomreizen naar plakken bij het water. Het maakt deel uit van Taschen's Explorer-serie met The New York Times.

© Taschen

Barbara Ireland, NYT Explorer. Beaches, Islands & Coasts, Taschen, € 30

